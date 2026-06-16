Ирак – Норвегия. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 1 тура группового этапа ЧМ-2026
В среду, 17 июня, сборная Ирака сыграет против Норвегии в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира. Начало встречи – в 01:00.
Норвегия подходит к игре в статусе фаворита. Холанд, Эдегор и другие звезды – это уже не просто имена, а серьезная заявка на доминирование. От скандинавов будут ждать давления, темпа и голов, ведь по классу эта команда заметно превосходит соперника.
Ирак – темная лошадка и очевидный андердог. В составе мало громких фамилий и игроков из топ-чемпионатов, зато есть характер, дисциплина и умение терпеть. Скорее всего, иракцы закроются, будут играть от обороны и искать свой шанс в контратаках.
На бумаге все за Норвегию, но чемпионат мира любит ломать прогнозы. Для Холанда и компании это проверка статуса, для Ирака – шанс устроить очередную большую сенсацию, которых уже было достаточно.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Ирак – Норвегия, за которой можно следить на украинской версии сайта
01:00
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мохаммад Мохеби восстановил равновесие в матче с Новой Зеландией
Экс-футболист «Волыни», «Металлиста» и «Ворсклы» Вячеслав Шарпар умер в возрасте 39 лет