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Чемпионат мира
16 июня 2026, 12:10 |
38
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Ирак – Норвегия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1 тура группового этапа ЧМ-2026

16 июня 2026, 12:10 |
38
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Ирак – Норвегия. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua
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В среду, 17 июня, сборная Ирака сыграет против Норвегии в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира. Начало встречи – в 01:00.

Норвегия подходит к игре в статусе фаворита. Холанд, Эдегор и другие звезды – это уже не просто имена, а серьезная заявка на доминирование. От скандинавов будут ждать давления, темпа и голов, ведь по классу эта команда заметно превосходит соперника.

Ирак – темная лошадка и очевидный андердог. В составе мало громких фамилий и игроков из топ-чемпионатов, зато есть характер, дисциплина и умение терпеть. Скорее всего, иракцы закроются, будут играть от обороны и искать свой шанс в контратаках.

На бумаге все за Норвегию, но чемпионат мира любит ломать прогнозы. Для Холанда и компании это проверка статуса, для Ирака – шанс устроить очередную большую сенсацию, которых уже было достаточно.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Ирак – Норвегия, за которой можно следить на украинской версии сайта

Прогноз Sport.ua
Ирак
17 июня 2026 -
01:00
Норвегия
Тотал матча меньше (3) 1.92 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Саша Леоненко
Саша Леоненко Sport.ua
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Ставка: Норвегія ІТБ2.
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