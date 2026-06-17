Тренер сборной Норвегии: «Они не будут видеть меня 2 дня. Нужен перерыв»

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен высказался о матче с Ираком в первом туре чемпионата мира 2026. Викинги одержали победу со счетом 4:1,после чего тренер предоставил команде время на отдых с семьей.

«Думаю, им пойдет на пользу не видеть меня следующие два дня. К многим людям, к многим игрокам приедут в гости их семьи. Они, конечно, могут тренироваться, если захотят, но если они предпочтут раунд в гольф, то могут сделать и это.

Сейчас очень кстати сделать перерыв. Все было действительно интенсивно, и, думаю, каждый мог почувствовать, что это большое событие и что это тяжелый турнир. Поэтому возможность разгрузить мозги, дать отдых телу и увидеться с семьей, по моему мнению, отличная вещь для них.

Холанд? Ему понравилась эта атмосфера, он оправдал ожидания. Это событие не оказалось слишком большим для него. У меня было хорошее предчувствие. Две последние тренировки с ним перед игрой прошли очень, очень хорошо, поэтому я был совершенно спокоен и уверен, что сегодня он сделает разницу для нас.

Мы встретимся с двумя командами, которые, пожалуй, ближе к нашему уровню. Я смотрел их поединок, и Сенегал выглядел действительно солидно на протяжении большей части первого тайма. Так что именно на этом мы и хотим сосредоточиться», – заявил Столе.

Видеообзор матча: