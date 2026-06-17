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Ирак
17.06.2026 01:00 – FT 1 : 4
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Чемпионат мира
17 июня 2026, 05:49 | Обновлено 17 июня 2026, 05:51
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Тренер сборной Норвегии: «Они не будут видеть меня 2 дня. Нужен перерыв»

Столе Сольбаккен даст футболистам отдохнуть после победы на ЧМ-2026

17 июня 2026, 05:49 | Обновлено 17 июня 2026, 05:51
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Тренер сборной Норвегии: «Они не будут видеть меня 2 дня. Нужен перерыв»
Getty Images/Global Images Ukraine. Столе Сольбаккен
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Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен высказался о матче с Ираком в первом туре чемпионата мира 2026. Викинги одержали победу со счетом 4:1,после чего тренер предоставил команде время на отдых с семьей.

«Думаю, им пойдет на пользу не видеть меня следующие два дня. К многим людям, к многим игрокам приедут в гости их семьи. Они, конечно, могут тренироваться, если захотят, но если они предпочтут раунд в гольф, то могут сделать и это.

Сейчас очень кстати сделать перерыв. Все было действительно интенсивно, и, думаю, каждый мог почувствовать, что это большое событие и что это тяжелый турнир. Поэтому возможность разгрузить мозги, дать отдых телу и увидеться с семьей, по моему мнению, отличная вещь для них.

Холанд? Ему понравилась эта атмосфера, он оправдал ожидания. Это событие не оказалось слишком большим для него. У меня было хорошее предчувствие. Две последние тренировки с ним перед игрой прошли очень, очень хорошо, поэтому я был совершенно спокоен и уверен, что сегодня он сделает разницу для нас.

Мы встретимся с двумя командами, которые, пожалуй, ближе к нашему уровню. Я смотрел их поединок, и Сенегал выглядел действительно солидно на протяжении большей части первого тайма. Так что именно на этом мы и хотим сосредоточиться», – заявил Столе.

Видеообзор матча:

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Автогол забил Айман Хуссейн (Ирак).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Лео Эстигор (Норвегия), асcист Мартин Эдегор.
43’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Норвегия).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Айман Хуссейн (Ирак), асcист Амир Аль-Аммари.
29’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Норвегия), асcист Давид Вольфе.
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Только два игрока в истории футбола забивали на 5 разных чемпионатах мира
сборная Норвегии по футболу сборная Ирака по футболу ЧМ-2026 по футболу пресс-конференция Столе Сольбаккен
Андрей Витренко Источник: Reuters
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