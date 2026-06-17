«Мы это сделали». Холанд – о дебюте и дубле на чемпионате мира

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд поделился впечатлениями от дебютного матча на чемпионате мира. Викинги в первом туре разгромили Ирак (4:1), а сам Эрлинг отметился двумя голами.

«Нелегко дебютировать на чемпионате мира. Много эмоций и большое волнение. Выиграть 4:1 в посредственный день – это невероятно круто для всех нас. Это фантастика.

Все ждали от нас победы, и мы это сделали. К счастью, мы не поскользнулись на банановой кожуре. Не знаю, который сейчас час в Норвегии, но надеюсь, что люди немного празднуют.

Я чувствую, что у меня есть определенный гандикап, поэтому я начинаю с небольшим преимуществом. Первый гол – красивый, а второй – еще лучше. Так что я просто счастлив», – заявил Холанд.