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Чемпионат мира
17 июня 2026, 04:11 | Обновлено 17 июня 2026, 04:17
81
0

«Мы это сделали». Холанд – о дебюте и дубле на чемпионате мира

Эрлинг уже в первом туре положил два мяча в ворота Ирака

17 июня 2026, 04:11 | Обновлено 17 июня 2026, 04:17
81
0
«Мы это сделали». Холанд – о дебюте и дубле на чемпионате мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд
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Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд поделился впечатлениями от дебютного матча на чемпионате мира. Викинги в первом туре разгромили Ирак (4:1), а сам Эрлинг отметился двумя голами.

«Нелегко дебютировать на чемпионате мира. Много эмоций и большое волнение. Выиграть 4:1 в посредственный день – это невероятно круто для всех нас. Это фантастика.

Все ждали от нас победы, и мы это сделали. К счастью, мы не поскользнулись на банановой кожуре. Не знаю, который сейчас час в Норвегии, но надеюсь, что люди немного празднуют.

Я чувствую, что у меня есть определенный гандикап, поэтому я начинаю с небольшим преимуществом. Первый гол – красивый, а второй – еще лучше. Так что я просто счастлив», – заявил Холанд.

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сборная Норвегии по футболу сборная Ирака по футболу ЧМ-2026 по футболу Эрлинг Холанд
Андрей Витренко Источник: NRK
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