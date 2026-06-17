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Чемпионат мира
17 июня 2026, 03:48 | Обновлено 17 июня 2026, 03:53
51
0

ФОТО. Дебют мечты. Холанд – лучший игрок матча Ирак – Норвегия

Эрлинг получил награду благодаря дублю

17 июня 2026, 03:48 | Обновлено 17 июня 2026, 03:53
51
0
ФОТО. Дебют мечты. Холанд – лучший игрок матча Ирак – Норвегия
ФИФА. Эрлинг Холанд
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Форвард «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд был признан лучшим игроком матча против Ирака в первом туре ЧМ-2026.

У Холанда была веская причина завоевать индивидуальную награду: он забил два мяча в дебютном поединке на мундиале.

В итоге сборная Норвегии без особых проблем обыграла соперника (4:1) и возглавила группу I.

Благодаря яркому старту на ЧМ-2026 Эрлинг продолжил голевую серию в сборной до 11 матчей.

ФОТО. Дебют мечты. Холанд – лучший игрок матча Ирак – Норвегия

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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