Форвард «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд был признан лучшим игроком матча против Ирака в первом туре ЧМ-2026.

У Холанда была веская причина завоевать индивидуальную награду: он забил два мяча в дебютном поединке на мундиале.

В итоге сборная Норвегии без особых проблем обыграла соперника (4:1) и возглавила группу I.

Благодаря яркому старту на ЧМ-2026 Эрлинг продолжил голевую серию в сборной до 11 матчей.

ФОТО. Дебют мечты. Холанд – лучший игрок матча Ирак – Норвегия