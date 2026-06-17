Чемпионат мира17 июня 2026, 03:48 | Обновлено 17 июня 2026, 03:53
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ФОТО. Дебют мечты. Холанд – лучший игрок матча Ирак – Норвегия
Эрлинг получил награду благодаря дублю
17 июня 2026, 03:48 | Обновлено 17 июня 2026, 03:53
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Форвард «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд был признан лучшим игроком матча против Ирака в первом туре ЧМ-2026.
У Холанда была веская причина завоевать индивидуальную награду: он забил два мяча в дебютном поединке на мундиале.
В итоге сборная Норвегии без особых проблем обыграла соперника (4:1) и возглавила группу I.
Благодаря яркому старту на ЧМ-2026 Эрлинг продолжил голевую серию в сборной до 11 матчей.
ФОТО. Дебют мечты. Холанд – лучший игрок матча Ирак – Норвегия
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