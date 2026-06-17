Голевая серия Холанда в официальных матчах за Норвегию составляет 11 матчей
В этих поединках форвард забил 22 гола
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забивал в каждом из своих 11 последних официальных матчей за сборную Норвегии.
На этот раз форвард отличился дублем в победном матче первого тура ЧМ-2026 против сборной Ирака.
Для норвежца это был дебютный матч на чемпионатах мира.
В этой голевой серии из 11 матчей Холанд забил 22 гола:
- Словения – гол
- Казахстан – хет-трик
- Молдова – гол
- Израиль – гол
- Италия – гол
- Эстония – гол
- Молдова – 5 голов
- Израиль – хет-трик
- Эстония – дубль
- Италия – дубль
- Ирак – дубль
Также Холанд стал первым норвежским футболистом, который оформил дубль в матче чемпионатов мира.
Интересным фактом является то, что нападающий отличился голами в своих дебютных матчах в Лиге чемпионов (хет-трик), Бундеслиге (хет-трик), АПЛ (дубль) и чемпионате мира (дубль).
11 - Erling Haaland has scored in his last 11 competitive appearances for Norway dating back to November 2024.— OptaJoe (@OptaJoe) June 16, 2026
Automatic. pic.twitter.com/c2qcdtAeVI
Each competition Erling Haaland has scored on his debut in:— Football on TNT Sports (@footballontnt) June 17, 2026
Champions League - ⚽️⚽️⚽️
Bundesliga - ⚽️⚽️⚽️
Premier League - ⚽️⚽️
World Cup - ⚽️⚽️
Instantly off the mark 🔥 pic.twitter.com/1br6sn2R3i
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