Голевая серия Холанда в официальных матчах за Норвегию составляет 11 матчей

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забивал в каждом из своих 11 последних официальных матчей за сборную Норвегии.

На этот раз форвард отличился дублем в победном матче первого тура ЧМ-2026 против сборной Ирака.

Для норвежца это был дебютный матч на чемпионатах мира.

В этой голевой серии из 11 матчей Холанд забил 22 гола:

Словения – гол

Казахстан – хет-трик

Молдова – гол

Израиль – гол

Италия – гол

Эстония – гол

Молдова – 5 голов

Израиль – хет-трик

Эстония – дубль

Италия – дубль

Ирак – дубль

Также Холанд стал первым норвежским футболистом, который оформил дубль в матче чемпионатов мира.

Интересным фактом является то, что нападающий отличился голами в своих дебютных матчах в Лиге чемпионов (хет-трик), Бундеслиге (хет-трик), АПЛ (дубль) и чемпионате мира (дубль).

11 - Erling Haaland has scored in his last 11 competitive appearances for Norway dating back to November 2024.



Automatic. pic.twitter.com/c2qcdtAeVI — OptaJoe (@OptaJoe) June 16, 2026