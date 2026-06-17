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  4. Голевая серия Холанда в официальных матчах за Норвегию составляет 11 матчей
Чемпионат мира
17 июня 2026, 03:22 |
52
0

Голевая серия Холанда в официальных матчах за Норвегию составляет 11 матчей

В этих поединках форвард забил 22 гола

17 июня 2026, 03:22 |
52
0
Голевая серия Холанда в официальных матчах за Норвегию составляет 11 матчей
Getty Images/Global Images Ukraine
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забивал в каждом из своих 11 последних официальных матчей за сборную Норвегии.

На этот раз форвард отличился дублем в победном матче первого тура ЧМ-2026 против сборной Ирака.

Для норвежца это был дебютный матч на чемпионатах мира.

В этой голевой серии из 11 матчей Холанд забил 22 гола:

  • Словения – гол
  • Казахстан – хет-трик
  • Молдова – гол
  • Израиль – гол
  • Италия – гол
  • Эстония – гол
  • Молдова – 5 голов
  • Израиль – хет-трик
  • Эстония – дубль
  • Италия – дубль
  • Ирак – дубль

Также Холанд стал первым норвежским футболистом, который оформил дубль в матче чемпионатов мира.

Интересным фактом является то, что нападающий отличился голами в своих дебютных матчах в Лиге чемпионов (хет-трик), Бундеслиге (хет-трик), АПЛ (дубль) и чемпионате мира (дубль).

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Эрлинг Холанд сборная Норвегии по футболу ЧМ-2026 по футболу статистика
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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