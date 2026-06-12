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Чемпионат мира
12 июня 2026, 00:04 | Обновлено 12 июня 2026, 00:39
869
5

Ацтека довольна. Мексика обыграла ЮАР в матче с тремя удалениями

Состоялся стартовый поединок чемпионата мира

12 июня 2026, 00:04 | Обновлено 12 июня 2026, 00:39
869
5 Comments
Ацтека довольна. Мексика обыграла ЮАР в матче с тремя удалениями
Getty Images/Global Images Ukraine
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Чемпионат мира 2026 года стартовал! В первом поединке нового мундиаля встретились сборные Мексики и ЮАР. Интересно, что именно эти команды играли в матче-открытии ЧМ-2010, который принимала Южно-Африканская Республика. Тогда была зафиксирована ничья со счетом 1:1.

К этому противостоянию мексиканцы подошли явными фаворитами. Они играли перед домашними трибунами против команды, которая редко становится гостем мундиалей. Для ЮАР нынешний чемпионат мира стал четвертым в истории.

После неспешного начала «трехцветные» довольно быстро создали угрозу воротам, но Уильямс среагировал на удар Рауля Хименеса. Южноафриканцы сконцентрировались на оборонительных действиях, но их ошибка привела к голу сохозяев турнира. Неудачный прием Ситоле позволил Киньонесу нанести первый результативный удар ЧМ-2026.

Забив быстрый гол, мексиканцы позволили соперникам больше владеть мячом, но у «Бафана Бафана» не получалось обострить игру у ворот Ранхеля. А вот «ацтеки» могли еще до перерыва увеличить свое преимущество. Чего только стоит удар того же Киньонеса, который попал в штангу.

Южноафриканцы нервно начали вторую половину встречи и уже вскоре после возобновления игры остались в меньшинстве. Снова с негативной стороны отличился Ситоле, который сбил убегавшего один на один с голкипером Гутьерреса. Получившие численный перевес мексиканцы поначалу не знали, как воспользоваться таким подарком. Их неспешная игра даже вызвала гул неодобрения на трибунах.

Вопрос о победителе противостояния практически был снят в середине второго тайма. После навеса Альварадо Рауль Хименес головой отправил мяч в ворота. Таким образом, ветеран сборной Мексики, который принимает участие в четвертом мундиале, забил свой первый гол на чемпионатах мира.

Далее мексиканцы играли по счету. А южноафриканцы даже в атаке умудрились заработать еще одно удаление. Званэ отмахнулся от соперника, и после просмотра видеоповтора арбитр оставил «Бафана Бафана» вдевятером. Но не обошлось без «ложки дегтя» и для сборной Мексики. В компенсированное время арбитр третий раз в матче достал красную карточку, удалив Монтеса, который сорвал прорыв Мудау.

Сборная Мексики одержала уверенную победу и в следующем матче встретится с Южной Кореей. ЮАР далее будет противостоять Чехии.

Getty Images/Global Images Ukraine

Чемпионат мира. Группа А. 1-й тур.

Мексика – ЮАР – 2:0

Голы: Киньонес (9), Рауль Хименес (67)

Предупреждения: Гутьеррес (23) – Мокоэна (17), Сибиси (74)

Удаления: Монтес (92, грубая игра) – Ситоле (50, грубая игра), Званэ (84, грубая игра)

Мексика: Ранхель, Альварадо, Васкес, Гальярдо, Гутьеррес (Л.Чавес, 66), Киньонес (Вега, 79), Лира (Альварес, 76), Монтес, Рейес, Фидальго (Мора, 66), Р.Хименес (Гонсалес, 76).

ЮАР: Уильямс, Адамс (Званэ, 61), Мбокази, Модиба (Апполлис, 77), Мокоэна, Мудау, Окон, Рейнерс (Макгопа, 77), Сибиси, Ситоле, Фостер (Мбата, 56).

Арбитр: Уилтон Сампайо (Бразилия)

Стадион «Ацтека» (Мехико, Мексика)

МЕКСИКА – ЮАР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Матч-суцільна нудота ледь додивився
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0
Якось аж трохи стидно за обидві команди... 
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-1
Чи буде далі хтось чехів - півд.корейців дивитись? От я буду, вибудував режим спеціально до нічного перегляду ЧС.
03:00 - подивлюсь 🧊🏒НХЛ Вегас - Кароліну
05:00 - повболіваю за слов'ян 🇨🇿⚽Чехів
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-1
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🎉🎉🇲🇽Мексику з очікуваною перемогою! Всіх любителів футболу з довгожданним початком мундіалю. Чекаємо надалі ще цікавіших матчів!🙂
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-3
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