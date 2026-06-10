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Чемпионат мира
Мексика
11.06.2026 22:00 - : -
ЮАР
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Чемпионат мира
10 июня 2026, 14:30 | Обновлено 10 июня 2026, 14:41
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0

Мексика – Южная Африка. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026

Первый поединок мундиаля начнется 11 июня в 22:00 по Киеву

10 июня 2026, 14:30 | Обновлено 10 июня 2026, 14:41
105
0
Мексика – Южная Африка. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Хавьер Агирре и Уго Броос
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11 июня на Ацтека пройдет матч 1-го тура чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Мексики и ЮАР.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Мексика

Команда не зря открывает этот мундиаль - она представляет одну из стран, что организовали его. В связи с этим вот уже год не было официальных поединков, с момента, когда прошлым летом получилось выиграть в очередной раз Золотой Кубок КОНКАКАФ, с победой над привычным соперником, Соединенными Штатами, в финале - на их поле!

Впрочем, игровой практики обеспечивали футболистам достаточно. Достаточно сказать, что только за последние несколько недель успели провести аж три контрольных поединка: сначала сухо обыгрывали Гану (2:0) и Австралию (1:0), а потом отвели душу во время поединка против Сербии, устроив той разгром 5:1. Но не забываем, что чуть раньше, в марте, были ничьи с более классными спарринг-партнерами, Португалией и Бельгией.

ЮАР

Сборная после довольно длительной паузы возвращается на чемпионат мира. В ее группе фаворитом была Нигерия, но она оступилась, в том числе и со скромным Бенином. Так что в итоге набрав на очко больше, чем эта пара, восемнадцать, южноафриканцы сохранила итоговое первое место, а с ним - и прямую путевку на столь желанный турнир.

Готовясь к нему, футболисты активно играли в товарищеском формате. Не особенно, правда, успешно: после КАН, где вышли из группы с парой побед, но потом сразу уступили Камеруну, были максимум ничьи, что чередовались с поражениями. Был шанс хотя бы напоследок выиграть, у Ямайки. Но и там пропустили ответный мяч от Аткинсона на 90+ минуте, закончив все вничью.

Статистика личных встреч

Соперники трижды играли друг с другом, в первое десятилетие нынешнего века. И пока что показатели полностью равны: по одной победе и ничья на чемпионате мира-2010.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что при всем давлении ожиданий тут что-то помешает латиноамериканцам. Они играют дома, и такого соперника обыграют с форой -1,0 голов.

Прогноз Sport.ua: Фора Мексики (-1) за 1.66 по линии БК betking.

Прогноз Sport.ua
Мексика
11 июня 2026 -
22:00
ЮАР
Фора Мексики (-1) 1.66 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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