Хавьер АГИРРЕ: «Он сказал это о нас? У них не было ни обороны, ни владения»

Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре провел пресс-конференцию после победы над Южной Африки (2:0) в матче-открытия чемпионата мира 2026:

– Хавьер, поздравляю с победой. Можете подвести итоги матча? И отдельно – о Хильберто Море. Он дебютировал на такой сцене, публика начала требовать его выхода, стадион буквально гудел. Как вы как тренер справляетесь с ожиданиями вокруг 17-летнего игрока?

– Мне уже доводилось видеть такие дебюты. Был Чичарито, были Карлос Вела, Джованни, Рафа Маркес – совсем молодые ребята. Я не смотрю в паспорт. Игрок либо готов, либо нет. Мора готов. Конечно, это произошло не совсем в той ситуации, в которой нам хотелось бы его увидеть, но для первого матча на такой сцене он выглядел достойно и не выпадал из игры.

– А если говорить именно о выводах по матчу?

– Выводов два: отдельно по Хилю и отдельно по игре. В первом тайме мы не играли идеально, хотя спокойно могли выиграть его 3:0, и никто бы ничего не сказал. У соперника был всего один удар с двух метров от ворот. Мы были значительно сильнее в первом тайме, но счет этого не отразил. Один момент был со штангой, еще один спас вратарь, еще один удар прошел мимо. Постепенно мы сами начали усложнять себе игру. После второго гола и удаления у соперника появилось ощущение, что мы немного расслабились. Мы перестали быть такими вертикальными. Но для первого матча начать чемпионат мира с победы – это хороший итог. Мы можем играть лучше. И должны играть лучше.

– Ваши команды всегда отличались характером, интенсивностью и концентрацией. Сегодня казалось, что в какие-то моменты команда теряла ту интенсивность, которую вы хотите видеть. С чем вы это связываете?

– С чемпионатом мира. С первым матчем чемпионата мира. Это огромная сцена. В такой момент ноги могут немного задрожать. Ты едешь на стадион, видишь людей на улицах, видишь весь этот ажиотаж, и игрок начинает понимать: «Вот оно, начинается». За 25 матчей у нас, кажется, не было ни одной судороги. А сегодня у трех игроков были судороги. Это говорит о сильном эмоциональном состоянии.

Выйти туда, посмотреть наверх, ошибаться в простых передачах – видно, что на некоторых немного давила сцена. Не на всех, но на некоторых – да. К счастью, они постепенно успокоились, начали держать мяч. Мы 16 раз доходили до ворот соперника, много владели мячом, много играли в пас. В обороне мы практически не страдали. Матч закончился 2:0, но мог быть и 4:0, и никто бы не сказал, что это несправедливо. Удаление Сесара, конечно, было совершенно необязательным. Но это часть игры. Мы уже готовы к тому, что будет дальше.

– Вы говорите, что в некоторых отрезках вам понравилась игра сборной. Но было видно, что публика на стадионе не до конца довольна тем, как команда играла. Были моменты, когда болельщики освистывали игроков, причем довольно сильно. Как вы это воспринимаете?

– Матч был на 4:0. Люди имеют право освистывать. Я не слышал свиста, но вы сидите на трибунах и, наверное, слышали лучше меня. При счете 2:0 люди уходят довольными. При 4:0 – ушли бы еще более довольными. Но это начало чемпионата мира. Мы уже оставили нервы в стороне, у нас есть три очка, и это очень важно. »

– Какие зоны для улучшения показал этот первый матч вашей команды?

– В первую очередь – реализация. Мы создали больше, чем забили. У нас было 16 подходов, около 12 навесов, но в последней трети поля мы не были достаточно точны. Причины могут быть разными, но главное направление для улучшения – забивать больше из того, что создаем.

– Как прошла подготовка к матчу с учетом церемонии открытия, шоу, артистов, большого количества болельщиков? Андрес Гуардадо рассказывал, что вы держали игроков очень сконцентрированными. Как было прожить этот момент со всем, что происходило вокруг команды?

– Я уже переживал несколько таких событий, и каждый раз людей становится все больше. Посмотрите хотя бы на этот зал – он невероятный. В 1986 году все было гораздо меньше. Сейчас чемпионат мира становится все больше и больше. Церемония открытия не исключение: много артистов, много людей, много всего вокруг. Я был спокоен и надеюсь, что игроки тоже. Я пытался изолировать их от всего этого окружения. Не знаю, получилось ли, потому что, как уже говорил ваш коллега, несколько игроков получили судороги. Это не обычная ситуация и, думаю, не физическая проблема, а эмоциональная.

Я действительно старался объяснить им, что значит играть чемпионат мира дома и матч-открытия дома. Но они молодые, им нужно было пройти через этот опыт. Теперь я уже не смогу рассказывать им: «Я играл чемпионат мира у себя дома». Они теперь тоже это сделали. Придется менять речь.

– Тренер соперника сказал, что в некоторые моменты Мексика не знала, что делать с мячом.

– Он сказал это о нас? Я думаю, у них тоже не было ни хорошей обороны, ни хорошего владения. Они один раз ударили по воротам. Что еще?

– Он также сказал, что Мексика местами действовала немного отчаянно в атаке.

– Ну, представьте, если бы мы не были отчаянными – забили бы пять. Значит, хорошо, что мы были отчаянными. Я с этим абсолютно не согласен.

– Что должна сделать Мексика, чтобы выиграть 4:0?

– Выиграть 4:0. Именно это Мексика и должна сделать. Было бы 4:0 – не было бы таких комментариев. Наверное, не хватило еще двух голов.

– Рауль Хименес очень эмоционально посвятил гол своему отцу. А кому вы посвящаете эту победу?

– Хороший вопрос. Тем, кто всегда рядом: внучкам, детям, невесткам, Сильвии, моим братьям, племянникам – тем, кто у меня есть. Я не играю, но у меня тоже есть эмоции. Думаю, они очень радовались этому матчу.

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– Всю неделю мы говорили о менталитете, опыте, характере. Сегодня команда показала много зрелости. Было видно, как игроки празднуют голы, как обнимают Рауля, как поддерживают друг друга. Как вы оцениваете характер команды после свиста с трибун? Команда смогла справиться с этим и стать сильнее?

– Я попросил игроков изолироваться от окружающей обстановки. Поверьте мне, это правда. Внизу мы ничего не слышали.

Я не слышал ни свиста, ни освистываний. Я не сомневаюсь в ваших словах – вы были на трибунах и слышали лучше. Но на поле слышно в основном четвертого арбитра, соперника, судью.

Слышна поддержка: «Мексика, Мексика», Cielito Lindo, крики болельщиков. Но если свист действительно был, задача игроков сборной Мексики – сделать так, чтобы это не повторилось и чтобы это их не отвлекало.

Если болельщики освистывали – они имеют на это право. Я поговорю с игроками и узнаю, слышали ли они это. Если слышали, то, на мой взгляд, это их не задело. Я видел, что они оставались спокойными, продолжали владеть мячом и пытались атаковать.

Иногда мы перебарщивали с поперечными передачами, нам не хватало глубины. Но мы играли дома, открывали чемпионат мира, а раньше семь раз начинали турниры и не выигрывали. Так что какую-то галочку сегодня поставить можно.

– Насколько внутри команды и руководства есть одержимость тем, чтобы занять первое место в группе? Игроки говорили, что это важно, а сегодня команда выполнила первую цель – выиграла стартовый матч.

– Никакой одержимости нет. Ноль. Да, я тоже слышал, что игроки говорили о важности первого места. Но прямо сейчас мы думаем только о матче с Кореей.

Считать очки, складывать и вычитать сейчас не имеет смысла. Это не наша главная задача. Наша задача – готовиться к Корее, постараться быть лучше, выиграть и двигаться шаг за шагом.

Я понимаю игроков: они молодые, у них много энтузиазма. Хорошо, что они амбициозны. Было бы хуже, если бы они говорили: «Посмотрим, может, будем вторыми или третьими». У амбиций и мечтаний нет предела. Я не тот человек, который будет их у игроков отбирать.

– Мы видели в центре поля Лиру и Эдсона. Кем из них вы остались больше довольны в стартовом матче?

– Это сложно сравнивать, потому что Эдсон в итоге закончил матч центральным защитником после удаления Сесара. Я выбрал Лиру в старте, как уже говорил перед матчем, потому что Эдсон приехал после операции и имел всего несколько минут игровой практики в «Фенербахче». Здесь мы дали ему минуты в трех товарищеских матчах и много требовали от него на тренировках, чтобы он был готов сыграть 90 минут.

Я поговорил с ним и сказал: «Начну с Лиры и Сесара, а ты будь готов заменить любого из них». Теперь, после красной карточки Сесара, очень вероятно, что Эдсон сыграет центрального защитника. Очень вероятно.

– Вы не любите говорить об отдельных игроках, но сегодня с Раулем Хименесом произошел очень эмоциональный момент. Что значит для вас, что ваш основной центральный нападающий забил на чемпионате мира?

– Я читал его интервью, где он говорил, что это должен быть его чемпионат мира. Кажется, это уже его четвертый чемпионат мира. Раньше он часто был в тени кого-то другого: Орибе, Чичарито, Генри Мартина – не знаю. Но сегодня он основной нападающий этой команды, и он заслужил это своим трудом.

С учетом его личной ситуации этот гол, думаю, мотивировал его еще сильнее. И он забил. Это был идеальный день для него. Да, была слезинка. Хорошо.

Видеообзор матча Мексика – Южная Африка (2:0)