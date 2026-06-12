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Чемпионат мира
12 июня 2026, 02:42 |
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Уго БРООС: «Мексика была в отчаянии. Они не знали, что делать с мячом»

Пресс-конференция наставника сборной Южной Африки после поражения от Мексики (0:2)

12 июня 2026, 02:42 |
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Уго БРООС: «Мексика была в отчаянии. Они не знали, что делать с мячом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Броос
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Главный тренер сборной Южной Африки Уго Броос провел пресс-конференцию после поражения от Мексики (0:2) в матче-открытия чемпионата мира 2026:

– Уго, за последние пять лет вы создали собранную, контролируемую и организованную команду. Но сегодня у некоторых игроков были проблемы с позиционированием, были потери мяча, а Яя получил красную карточку. Как вы объясняете это коллективное снижение уровня сегодня вечером?

– Я не думаю, что это было снижение уровня моих игроков. Просто уровень чемпионата мира гораздо выше того, к чему они привыкли. Ты играешь против сильной команды. Но я также должен сказать: мы провели хороший матч. В некоторые моменты я видел, что Мексика была в отчаянии. Они не знали, что делать с мячом. В обороне наша организация была практически идеальной. А вот в атаке нам нужно прибавлять. У нас были возможности, но не хватало последнего паса или правильных рывков от игроков. Это то, над чем нужно работать в ближайшие дни. Если мы сможем сыграть так же, но лучше в атаке, уверен, результат тоже будет лучше.

– Яя, наверное, ждал такого дня всю карьеру. Это, возможно, был самый большой матч в его карьере. Он был частично виноват в пропущенном голе, а затем получил красную карточку. Как вы теперь будете поддерживать его эмоционально?

– Конечно, получить красную карточку в первом матче чемпионата мира – неприятно для любого игрока. Первую карточку, думаю, нужно принять: соперник убегал один к воротам, а Яя его догонял. Это я могу понять. Вторую ситуацию, на мой взгляд, можно обсуждать, потому что мексиканский игрок блокировал моего футболиста. Но это была оценка судьи, и мы должны ее принять. Мне кажется, ситуация было немного мягче для красной карточки. Но теперь у нас есть два игрока, которые не смогут сыграть в следующем матче, и у нас есть другие футболисты. Если мы покажем такой же менталитет и будем играть так же, как сегодня, я уверен, что в следующих двух матчах у нас будут хорошие результаты.

– Можете объяснить тактический план и решения по составу – почему вы выбрали именно такую схему, с двумя центральными защитниками и двумя wing-back (защитник–полузащитник)?

– Думаю, если вы смотрели матч, вы понимаете, почему я сделал такой выбор. За исключением первых 15 минут, когда давление Мексики было высоким, затем игра стала равной. Мексика снова начала нервничать, они перестали понимать, что делать с мячом. Их центральные защитники просто стояли с мячом и не видели решения. Это и есть ответ на вопрос, почему мы сегодня играли именно так.

Getty Images/Global Images Ukraine

– Как вы будете поднимать игроков после такого результата? Такое поражение может быть тяжелым для команды.

– У нас есть семь дней до следующего матча. Эти ребята – профессионалы. Если за семь дней нельзя восстановиться к следующей игре, это было бы странно. Думаю, нам нужны два дня, чтобы пережить сегодняшнее разочарование и усталость. Но к субботе или воскресенью игроки снова будут готовы нормально тренироваться. Нам также нужно работать над атакующей игрой, потому что сегодня ее было недостаточно.

– Южную Африку считают андердогом этого турнира. Многие говорят, что команда скоро вылетит. Что вы ответите? Думаете ли вы, что сможете далеко пройти?

– На турнире никогда нельзя думать слишком далеко вперед, потому что может случиться что угодно. Наша цель остается такой же, как и неделю назад: выйти из группы. Это все еще возможно. Да, старт был неудачным. Это не то, чего мы ожидали, и мы не хотели проигрывать. Но есть как есть. Теперь нужно попытаться набрать очки в двух следующих матчах – и посмотрим.

– Насколько скорость игры мексиканской команды была важным фактором для Южной Африки?

– Скорость – это большое качество сборной Мексики. Возможно, кроме игроков обороны, почти все остальные у них очень быстрые – не только в атаке, но и в обороне. Вы видели первый гол: игрок сделал спринт метров на 20, чтобы накрыть нашего футболиста. Это серьезное качество мексиканской команды. Но я думаю, что в целом мы справлялись с этим хорошо. В какие-то моменты лучше, в какие-то хуже, но справлялись. Наша игра была не такой плохой.

– В последние дни вы говорили о стадионе Ацтека и его влиянии. Вы играли здесь против Мексики 40 лет назад. Сегодня были отрезки, когда публика поддерживала Южную Африку и освистывала мексиканских игроков. Вы ожидали этого? Вас это удивило?

– Я верю в свою команду и знал, что сегодня они должны сыграть большой матч. Они были мотивированы. Они хотели показать всему миру, что представляют собой южноафриканские футболисты и насколько они хороши.

То, что вы сказали о реакции публики, подтверждает то, что я говорил несколько минут назад: мексиканские игроки в некоторые моменты были в отчаянии. Они не понимали, как найти свободные зоны и свободного игрока. Но с нашей стороны, повторю, нам нужно было лучше играть в атаке. Если бы мы лучше действовали впереди, мы были бы гораздо опаснее, чем сегодня.

Видеообзор матча Мексика – Южная Африка (2:0)

События матча

90’ +2
Сесар Монтес (Мексика) получает красную карточку.
84’
Темба Зване (ЮАР) получает красную карточку.
67’
ГОЛ ! Мяч забил Рауль Хименес (Мексика), асcист Роберто Альварадо.
49’
Яя Ситоле (ЮАР) получает красную карточку.
9’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Киньонес (Мексика), асcист Эрик Лира.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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