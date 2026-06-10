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Чемпионат мира
Мексика
11.06.2026 22:00 - : -
ЮАР
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Чемпионат мира
10 июня 2026, 20:42 | Обновлено 10 июня 2026, 20:43
48
0

Мексика – Южная Африка. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией стартового поединка ЧМ-2026

10 июня 2026, 20:42 | Обновлено 10 июня 2026, 20:43
48
0
Мексика – Южная Африка. Текстовая трансляция матча
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В четверг, 11 июня, стартует чемпионат мира. В первом противостоянии мирового первенства встретятся сборные Мексики и ЮАР. Матч пройдет в Мехико на стадионе «Ацтека», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Лучшим результатом «трехцветных» на чемпионатах мира является выход в 1/4 финала: такое происходило в 1970-м и 1986-м годах, когда Мексика была хозяйкой турнира. На ЧМ-2022 мексиканцы не смогли преодолеть групповой этап, уступив место в плей-офф Аргентине и Польше. Сборная ЮАР ранее трижды участвовала в мировых форумах и в плей-офф еще не выходила.

Перед ЧМ-2026 сборная Мексики провела товарищеские матчи с Ганой (2:0), Австралией (1:0) и Сербией (5:1). «Бафана Бафана» сыграла спарринги с Никарагуа (0:0) и Ямайкой (1:1).

Предыдущая дуэль команд состоялась на ЧМ-2010. Тогда ЮАР была хозяйкой мирового первенства и встретилась с Мексикой в матче-открытии мундиаля. Поединок завершился вничью со счетом 1:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Мексика – ЮАР, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Мексика
11 июня 2026 -
22:00
ЮАР
Фора Мексики (-1) 1.66 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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