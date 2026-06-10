В четверг, 11 июня, стартует чемпионат мира. В первом противостоянии мирового первенства встретятся сборные Мексики и ЮАР. Матч пройдет в Мехико на стадионе «Ацтека», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Лучшим результатом «трехцветных» на чемпионатах мира является выход в 1/4 финала: такое происходило в 1970-м и 1986-м годах, когда Мексика была хозяйкой турнира. На ЧМ-2022 мексиканцы не смогли преодолеть групповой этап, уступив место в плей-офф Аргентине и Польше. Сборная ЮАР ранее трижды участвовала в мировых форумах и в плей-офф еще не выходила.

Перед ЧМ-2026 сборная Мексики провела товарищеские матчи с Ганой (2:0), Австралией (1:0) и Сербией (5:1). «Бафана Бафана» сыграла спарринги с Никарагуа (0:0) и Ямайкой (1:1).

Предыдущая дуэль команд состоялась на ЧМ-2010. Тогда ЮАР была хозяйкой мирового первенства и встретилась с Мексикой в матче-открытии мундиаля. Поединок завершился вничью со счетом 1:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Мексика – ЮАР, за которой можно следить в украинской версии сайта.