11 июня состоялся матч-открытие чемпионата мира 2026 между сборными Мексики и Южной Африки.

Команды провели поединок первого тура группы А на стадионе Ацтека в городе Мехико. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу мексиканцев.

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Голами отличились Хулиан Киньонес и Рауль Хименес. Для обоих эти мячи стали первыми на мундиале.

В этом поединке рефери показал три красные карточки – две для сборной ЮАР и одну для команды Мексики.

ЧМ-2026. Группа А

Первый тур. 11 июня

Мексика – Южная Африка – 2:0

Гол: Киньонес, 9, Рауль Хименес, 67

Удаление: Монтес, 90+2 (Мексика) – Ситоле, 49, Зване, 84 (ЮАР)

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 1:0 Киньонес, 9 мин.

ГОЛ! 2:0 Рауль Хименес, 67 мин.