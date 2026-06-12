Мексика – ЮАР – 2:0. Матч-открытие ЧМ-26 с тремя удалениями. Видео голов
Смотрите видеообзор матча-открытия чемпионата мира 2026
11 июня состоялся матч-открытие чемпионата мира 2026 между сборными Мексики и Южной Африки.
Команды провели поединок первого тура группы А на стадионе Ацтека в городе Мехико. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу мексиканцев.
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Голами отличились Хулиан Киньонес и Рауль Хименес. Для обоих эти мячи стали первыми на мундиале.
В этом поединке рефери показал три красные карточки – две для сборной ЮАР и одну для команды Мексики.
ЧМ-2026. Группа А
Первый тур. 11 июня
Мексика – Южная Африка – 2:0
Гол: Киньонес, 9, Рауль Хименес, 67
Удаление: Монтес, 90+2 (Мексика) – Ситоле, 49, Зване, 84 (ЮАР)
Видеообзор матча ожидается...
ГОЛ! 1:0 Киньонес, 9 мин.
ГОЛ! 2:0 Рауль Хименес, 67 мин.
События матча
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