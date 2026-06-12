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Чемпионат мира
Мексика
11.06.2026 22:00 – FT 2 : 0
ЮАР
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Чемпионат мира
12 июня 2026, 00:15 | Обновлено 12 июня 2026, 00:16
2433
0

Мексика – ЮАР – 2:0. Матч-открытие ЧМ-26 с тремя удалениями. Видео голов

Смотрите видеообзор матча-открытия чемпионата мира 2026

12 июня 2026, 00:15 | Обновлено 12 июня 2026, 00:16
2433
0
Мексика – ЮАР – 2:0. Матч-открытие ЧМ-26 с тремя удалениями. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine
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11 июня состоялся матч-открытие чемпионата мира 2026 между сборными Мексики и Южной Африки.

Команды провели поединок первого тура группы А на стадионе Ацтека в городе Мехико. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу мексиканцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами отличились Хулиан Киньонес и Рауль Хименес. Для обоих эти мячи стали первыми на мундиале.

В этом поединке рефери показал три красные карточки – две для сборной ЮАР и одну для команды Мексики.

ЧМ-2026. Группа А

Первый тур. 11 июня

Мексика – Южная Африка – 2:0

Гол: Киньонес, 9, Рауль Хименес, 67

Удаление: Монтес, 90+2 (Мексика) – Ситоле, 49, Зване, 84 (ЮАР)

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 1:0 Киньонес, 9 мин.

ГОЛ! 2:0 Рауль Хименес, 67 мин.

События матча

90’ +2
Сесар Монтес (Мексика) получает красную карточку.
84’
Темба Зване (ЮАР) получает красную карточку.
67’
ГОЛ ! Мяч забил Рауль Хименес (Мексика), асcист Роберто Альварадо.
49’
Яя Ситоле (ЮАР) получает красную карточку.
9’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Киньонес (Мексика), асcист Эрик Лира.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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