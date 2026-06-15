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Чемпионат мира
Испания
15.06.2026 19:00 – FT 0 : 0
Кабо-Верде
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Чемпионат мира
15 июня 2026, 20:59 | Обновлено 15 июня 2026, 21:22
4213
45

Стреляли холостыми. Испания не смогла обыграть Кабо-Верде

Островитяне сотворили сенсацию на чемпионате мира

15 июня 2026, 20:59 | Обновлено 15 июня 2026, 21:22
4213
45 Comments
Стреляли холостыми. Испания не смогла обыграть Кабо-Верде
sportingnews
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Сборная Испании в матче 1-го тура группы H чемпионата мира играла с Кабо-Верде. Африканская команда, представляющая страну с населением менее миллиона человек, считалась явным андердогом, однако сумела навязать борьбу одному из фаворитов турнира.

Старт встречи получился очень спокойным. Испания владела мячом и пыталась постепенно расшатывать оборону соперника, но Кабо-Верде действовал крайне плотно и организованно. Островитяне сразу показали, что готовы к борьбе физически: мощные, рослые футболисты не давали испанцам свободных зон и не позволяли быстро доводить атаки до ударов.

В первые десять минут испанцы даже толком не могли добраться до ворот соперника, и это уже намекало на непростой матч для техничной команды. Более того, до конца первого тайма у Испании почти не было моментов, которые можно было бы назвать по-настоящему опасными.

Первый серьезный шанс появился только на 39-й минуте. Марк Кукурелья получил мяч в штрафной площади и сбросил его в центр на Феррана Торреса, который головой пробил в перекладину. На добивании оказался Микель Оярсабаль, но голкипер Кабо-Верде совершил великолепный сейв и спас свою команду.

После этого эпизода Испания заметно прибавила. Команда включила скорости, начала быстрее двигать мяч, и моменты стали появляться один за другим. Еще до перерыва отличный шанс имел Ферран Торрес: форвард получил мяч в штрафной площади и пробивал в противоход вратарю, однако страж ворот Кабо-Верде снова сыграл надежно.

Первый тайм завершился со счетом 0:0. Казалось, концовка должна стать для Испании отправной точкой: фаворит наконец почувствовал ритм игры и после перерыва обязан был прибавить еще сильнее.

Начало второго тайма действительно получилось более активным. Фабиан Руис дважды пробивал по воротам, также свой момент пытался найти Оярсабаль, но удары испанцев летели мимо цели. Кабо-Верде продолжал терпеть, грамотно перекрывал зоны и не позволял сопернику создавать чистые голевые моменты.

На последние 20 минут главный тренер Испании выпустил главных звезд. На поле появились Ламин Ямаль и Микель Мерино, чуть позже - Нико Уильямс. Однако кардинально игру это не изменило. Ямаль активно работал на правом фланге, пытался за счет дриблинга и индивидуального мастерства протащить мяч в штрафную, отдать острую передачу или пробить самому, но оборона Кабо-Верде была готова как физически, так и тактически.

Африканская команда читала большинство решений соперника. Удары Испании во втором тайме были, но почти все они либо приходились прямо во вратаря, либо наносились из неудобных позиций, либо летели выше ворот. Статистика показывала серьезное преимущество испанцев, но по-настоящему голевой момент у фаворита был всего один — эпизод в первом тайме с перекладиной после удара Феррана Торреса и добиванием Оярсабаля.

В итоге матч завершился нулевой ничьей. Теперь каждый сам может решить, что это было: героическая сенсация Кабо-Верде или провал Испании, которая не сумела показать даже близко тот футбол, которого от нее ждали.

Как бы там ни было, на данный момент это одна из главных сенсаций чемпионата мира. Турнир уже подарил немало неожиданных результатов, и, судя по всему, впереди нас ждет еще больше интригующих матчей.

Чемпионат мира. Группа H. 1-й тур.

Испания – Кабо-Верде – 0:0

Предупреждения: Педри, 90+3 - Лопес Кабрал, 16.

Испания: Симон, Кукурелья, Ляпорт, Кубарси, Льоренте, Руис (Мерино, 71), Родри (Нико Вильямс, 87), Педри, Гави (Ямаль, 71), Ферран (Ольмо, 81), Оярсабаль

Запасные: Баэна, Уильямс, Гарсия, Гарсия, Гримальдо, Ямаль, Мерино, Муньос, Ольмо, Порро, Пубиль, Пино, Райя, Субименди, Иглесиас.

Кабо-Верде: Возинья, Сидни Лопес Кабрал (Жуан Паулу, 75), Дини, Пико, Морейра, Дуарте (Дуарте, 61), Ленини, Жоване Кабрал (Самеду, 61), Монтейро (Арканжу, 79), Мендеш, Ливраменто (До Кошта, 61)

Запасные: Арканжу, Беншимол, Варела, Да Кошта, дос Сантос, Дуарте, Жуан Паулу, Кошта, Пина, Пиреш, Родригеш, Роса, Самеду, Семеду, Стопира.

Стадион: Мерседес-Бенц Стэдиум (Атланта)

Арбитр: Азам Махадмех (Иордания)

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Саша Леоненко
Саша Леоненко Sport.ua
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Комментарии 45
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Може мене закидають камінням, але я радий, що наша збірна не вийшла на ЧС. Бо дивлюсь, як грають так звані країни "ноунейми" і не уявляю, як збірна Реброва могла би наприклад виглядати на фоні тої ж Кабо Верде. Ту тягомотину, в яку наші грали без загострення, тут би напевне засвистали. Гарний ЧС і цікаві результати...на те він і футбол, щоб були сенсації.
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+14
Тут писали колись, от Україна Польща не буде на ЧС а Кабо буде. Я казав що Кабо зайняв перше місце випередивши Камерун і Анголу-чорних антилоп у відборі. Не факт щоб ми випередили їх , а також не факт що ми б обіграли Кабо-Верде, а тут виходить що не тільки ми, а і самі іспанці не змогли. Кабо точно не випадкова команда на ЧС. 
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+7
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Виявляється відсутність гравців Реалу у заявці це вирок збірній Іспанії. Ну от раніше хто від Реалу був у збірній? Рамос, Касільяс, Рауль, Алонсо - легенди, що заряджали команду на успіх. Натомість зараз хто там є? Фарбовані клоуни типу Ольмо і Ямаля? 
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+3
Кабо Верде молодці! Опустили золотих хлопчиків разом з їхнім зарозумілим тренером на землю. Іспанці вважали, що обіграють опонентів одною лівою, а тут хрін в одне місце. Островітяни довели, що порядок б'є клас. І що команда вартість гравців якої дорівнює вартості максимум двох гравців збірної Іспанії може гідно конкурувати з більш іменитим суперником. Тому після цієї гри у мене виникло дуже велике бажання побачити невихід іспанців з групи.
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+1
бля, якийсь чорний апсет-день 15 червня в США для іспанського спорту - зранку - Топурія, ввечері - ногомячисти
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+1
вони не пустили Нігерію...так шо нічого дивного
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+1
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Цей Чемпіонат Світу -  самий інтригуючий (по результатам)….. 
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+1
я ще й не дивився цей матч, думав не буде що дивитися, виграють як німці вчора. а воно он як буває 
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+1
Оце так 🤣
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+1
фантастичні довбойоби! обристались жиденьким похлєще турків! хз чи хтось на цьому ЧС зможе переплюнути це позорище)
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+1
главные фавориты чемпионата мира хахахахахахаха
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0
...Та мы эту Кабо Верде обыграем за 3 минуты. Чё ее там обыгрывать? Это ж Кабо Верде 
Где-то я это уже слышал...
М-да...Эпичное позорище. Просто интересно: чтобы сказали о СБУ после 0:0 с Кабо Верде?
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0
🇺🇦Колись ми теж так відоборонялись з іспанцями. А Віктор (нині - головна ціль Трабзонспора♥️💙) єдиний момент в гол перетворив. Це було легендарно🥳
🇨🇻Кабо-Верде без гола, але теж легендарно 🥳
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0
Вот и славно, что наши реброво-мальдерские засранцы на ЧМ не попали! С их-то игрой их бы токо так в попку отодрали! 
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0
Перші ігри ні про що не говорять. На поперечному ЧС Аргентина першу гру програла і, що ?)
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0
Браво, Кабо-Верде!🇨🇻 Браво!🎉🎉🎉
Стримали "супер-пупер фаворитів ЧС" 🙂
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0
красива, надійна гра в захисті Кабо-Верде!!!!!!!
їхній СОРОКАРІЧНИЙ воротар -  воротар екстракласу!!!
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0
Чому Іспанія повинна виграти чс чи як там писали
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0
Виграли тільки букмекерські кантори. Вот вам Кабо, вот вам и Веде. 
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0
Сором. Хтось вірить, що ось це може виграти турнір? Євро випадково взяли. Взагалі жодної думки в атаці. Наче Швейцарія-Катар копія.
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-1
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