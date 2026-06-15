15 июня на Мерседес-Бенц Стэдиум пройдет матч 1-го тура чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Испании и Кабо-Верде.

Поединок начнется в 19:00 по европейскому времени.

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Испания

Команда после затянувшегося прозябания досталась де ла Фуэнте. Луис, что готовил многих ее игроков в молодежке, сразу взял Лигу Наций. И, главное, в 2024-м году его подопечные в максимально убедительном стиле выиграли и Евро. Ну, а в квалификации на чемпионат мира сначала было пять побед и, только уже все решили, позволили туркам оформить ничью.

Смущает то, что в 2026-м году гранд допустил несколько сравнительных неудач в виде ничьих с явно более простыми соперниками - еще в марте были 0-0 с Египтом, уже на последних сборах забили по голу с Ираком. И только напоследок оформили уверенную победу над скромным Перу - там уже на 53-й минуте оформили третий гол, после чего благодушно дали состояться типичному голу престижа.

Кабо-Верде

Сборная создает собственную футбольную историю. Она впервые пробилась на мундиаль! Повезло, что не оправдал ожиданий фавориты из Камеруна. В итоге, набрав девятнадцать очков, на четыре больше, чем у гранда, закончили на первом месте и с правом попробовать себя на новом, топ-турнире.

Готовясь к нему, команда из Африки не обходилась без осечек. В марте в рамках серии ФИФА, она уступила в основное время Чили и по итогам серии пенальти после 1-1 Финляндии. Но, похоже, это был полезный урок, из которого попытались извлечь пользу. По крайней мере, не только скромные Бермудские острова, но и перед этим Сербию также обыгрывали крупно, по 3-0.

Статистика личных встреч

Сборные находятся в странах, что находятся относительно недалеко друг от друга, ранее не играли даже в товарищеском формате, ну, а официальных поединков не было.

Прогноз

Букмекерские конторы гадают только о том, насколько уверенно чемпион Евро справится с новичком такого турнира. Ставим на то, что явный фаворит тут выиграет матч с форой -2,5 забитых голов (коэффициент - 1,88).

Прогноз Sport.ua: Фора Испании (-2.5) за 1.88 по линии БК betking.