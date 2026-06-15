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Чемпионат мира
Испания
15.06.2026 19:00 - : -
Кабо-Верде
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Чемпионат мира
15 июня 2026, 10:45 | Обновлено 15 июня 2026, 10:46
47
0

Испания – Кабо-Верде. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1 тура группового этапа ЧМ-2026

15 июня 2026, 10:45 | Обновлено 15 июня 2026, 10:46
47
0
Испания – Кабо-Верде. Текстовая трансляция матча
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В понедельник, 15 июня, сборная Испании сыграет против Кабо-Верде в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира. Начало встречи – в 19:00.

Испания подходит к этому поединку в статусе огромного фаворита. У команды звездный состав, огромный опыт больших турниров и понятные амбиции – начинать чемпионат мира нужно только с победы. Любой другой результат будет восприниматься как сенсация.

Кабо-Верде, в свою очередь, остается темной лошадкой. Команда не имеет такого количества звезд, как соперник, но именно в таких матчах андердоги часто получают шанс заявить о себе на весь мир. Испанцы будут владеть мячом и давить, а Кабо-Верде постарается выжать максимум из редких атак и стандартов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Испания – Кабо-Верде, за которой можно следить на украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Испания
15 июня 2026 -
19:00
Кабо-Верде
Тотал матча больше (3.5) 1.90 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

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Саша Леоненко
Саша Леоненко Sport.ua
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