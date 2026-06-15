В понедельник, 15 июня, сборная Испании сыграет против Кабо-Верде в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира. Начало встречи – в 19:00.

Испания подходит к этому поединку в статусе огромного фаворита. У команды звездный состав, огромный опыт больших турниров и понятные амбиции – начинать чемпионат мира нужно только с победы. Любой другой результат будет восприниматься как сенсация.

Кабо-Верде, в свою очередь, остается темной лошадкой. Команда не имеет такого количества звезд, как соперник, но именно в таких матчах андердоги часто получают шанс заявить о себе на весь мир. Испанцы будут владеть мячом и давить, а Кабо-Верде постарается выжать максимум из редких атак и стандартов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Испания – Кабо-Верде, за которой можно следить на украинской версии сайта.