Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фараоны и дьяволы расписали мировую. Бельгия и Египет поделили очки
Чемпионат мира
Бельгия
15.06.2026 22:00 – FT 1 : 1
Египет
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
15 июня 2026, 23:59 | Обновлено 16 июня 2026, 00:54
327
1

Фараоны и дьяволы расписали мировую. Бельгия и Египет поделили очки

В первом тайме команды осторожничали и начали играть только после перерыва

15 июня 2026, 23:59 | Обновлено 16 июня 2026, 00:54
327
1 Comments
Фараоны и дьяволы расписали мировую. Бельгия и Египет поделили очки
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Наступила очередь начать матчи в группе D. Первыми из данного квартета на футбольное поле вышли национальные сборные Бельгии и Египта. Считалось, что эти команды являются антиподами: у бельгийцев сильная атака, в которой блистает Доку, а Египет имеет сильную защиту.

Однако после начала матча не было очевидно, что у Бельгии такая сильная атака. Да, Доку часто пытался обострять, брать игру на себя, но это скорее выглядело как индивидуальные действия, а не командная игра. Зато у Египта лидером формально считался Салах, но на поле он особенно заметен не был. Больше было видно Мармуша, который в данном матче выступал на позиции центрфорварда. Мармуш часто убегал от защитников к воротам соперника, но качественно пробить ему в основном не удавалось.

Getty Images/Global Images Ukraine

Несмотря на то, что до начала матча много говорили о нападении бельгийцев, счёт открыли египтяне. Имам Ашур получил мяч спиной к чужим воротам примерно в 20–25 метрах от них, развернулся и мощно пробил в левый нижний угол. Вратарь мирового класса, которого традиционно считают Куртуа, должен был брать такой удар, однако голкипер свою команду не спас. 0:1.

Вообще, первый тайм получился не слишком зрелищным. Зато после перерыва на поле стало значительно интереснее, и игра уже не навевала сон, как это было в первом тайме. Сразу после возобновления встречи Зико и Мармуш несколько раз пытались пробить у чужой штрафной площади, но каждый раз на пути вставали защитники.

Примерно через пять минут отличную возможность сравнять счёт получили бельгийцы. Доку сбили на линии штрафной, а выполнять стандарт взялся Кевин Де Брёйне. Полузащитник мастерски перебросил стенку, вратарь уже был бессилен, однако Египет спасла штанга.

Getty Images/Global Images Ukraine

Почти сразу после этого опасную атаку организовали африканцы. После удара Салаха головой Куртуа отбил мяч прямо на ногу Ашуру, но автор первого гола не воспользовался шансом оформить дубль. На добивании он сыграл неудачно и отправил мяч далеко за пределы поля.

Далее сложилось впечатление, что команды играли без центра поля, поскольку моменты возникали практически один за другим. То Тилеманс неплохо бил издали, то Де Брёйне из пределов штрафной мог сравнять счёт, но удар не получился, то Мармуш не реализовал выход один на один, не попав в пустые ворота. Спасать ситуацию Руди Гарсия выпустил Ромелу Лукаку, и, казалось, тот через десять секунд после выхода на поле сравнял счёт, замкнув прострел. Однако, как показал повтор, гола не было – случился автогол. Центральный защитник Египта Хани срезал мяч в собственные ворота.

Getty Images/Global Images Ukraine

До конца матча больше особых моментов у команд не было. В принципе, счёт 1:1 стал закономерным – немного неожиданным, но тем не менее справедливым.

Во втором туре группы D нас ждут интересные противостояния: сборная Бельгии сыграет против Ирана, а Египет встретится с Новой Зеландией. Оба матча могут существенно повлиять на положение команд в таблице. Напряжение в группе растёт, и каждая команда теперь будет бороться за максимальный результат.

ЧМ-2026 по футболу. Группа G. 1 тур

Бельгия – Египет – 1:1

Голы: Хани, 66, аг – Ашур, 21

Предупреждение: Кастань, 14, де Кейпер, 75 – Аттия, 13, Фатух, 34

Бельгия: Куртуа – Менье, Нгой, Мехеле, Кастань (де Кейпер, 57) – Онана (Раскин, 57), Тилеманс – Доку (Фернандес Пардо, 86), де Брюйне (Ванакен, 86), Троссард – де Кетеларе (Лукаку, 66)

Египет: Шобир – Хани, Ибрагим, Фатхи (Адель, 88), Фатух (Хафез, 88) – Лашин, Аттиа – Салах (Абделькарим, 76), Ашур (Рабия, 70), Зико (Зизо, 76) – Мармуш

Арбитр: Рамон Абатти (Бразилия)

Стадион: «Люмен Филд» (Сиэтл, США)

БЕЛЬГИЯ - ЕГИПЕТ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Аргентина – Алжир. Текстовая трансляция матча
Безвыигрышная серия сборной Египта на ЧМ составляет уже 8 матчей
ФОТО. Назван лучший игрок матча ЧМ-2026 между Бельгией и Египтом
чемпионат мира по футболу сборная Египта по футболу сборная Бельгии по футболу ЧМ-2026 по футболу отчеты
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 сменил название и презентовал новую эмблему
Футбол | 15 июня 2026, 13:21 64
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 сменил название и презентовал новую эмблему
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 сменил название и презентовал новую эмблему

Клуб Украинской Премьер-лиги будет выступать в новом сезоне под названием ФК «Харьков»

Трампу закон не писан? ФИФА разрешила президенту США нарушить протокол
Футбол | 15 июня 2026, 18:53 8
Трампу закон не писан? ФИФА разрешила президенту США нарушить протокол
Трампу закон не писан? ФИФА разрешила президенту США нарушить протокол

Дональду Трампу разрешили присоединиться к победителям чемпионата мира при поднятии трофея

Названо имя очередного новичка Александрии
Футбол | 16.06.2026, 00:07
Названо имя очередного новичка Александрии
Названо имя очередного новичка Александрии
Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
Футбол | 15.06.2026, 09:09
Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
В Динамо вернётся бывший футболист сборной Украины
Футбол | 15.06.2026, 09:45
В Динамо вернётся бывший футболист сборной Украины
В Динамо вернётся бывший футболист сборной Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ну Лукака і танк, спробуй таку махіну зупинити
Ответить
0
Популярные новости
Барселона подпишет контракт со звездным нападающим на 1 млрд евро
Барселона подпишет контракт со звездным нападающим на 1 млрд евро
14.06.2026, 21:14
Футбол
Определены финалистки турниров WTA 500 в Лондоне и WTA 250 в Хертогенбоса
Определены финалистки турниров WTA 500 в Лондоне и WTA 250 в Хертогенбоса
14.06.2026, 07:25 12
Теннис
Игроки ПСЖ неожиданно отреагировали на отношения Забарного и Сафонова
Игроки ПСЖ неожиданно отреагировали на отношения Забарного и Сафонова
15.06.2026, 04:02 11
Футбол
Один из лучших боксеров планеты покорил третий дивизион и стал чемпионом
Один из лучших боксеров планеты покорил третий дивизион и стал чемпионом
14.06.2026, 09:13
Бокс
Усик встретился со звездным чемпионом. Будет громкий бой
Усик встретился со звездным чемпионом. Будет громкий бой
15.06.2026, 04:22
Бокс
Ушел из жизни известный украинский футболист, который играл в Премьер-лиге
Ушел из жизни известный украинский футболист, который играл в Премьер-лиге
15.06.2026, 12:49 4
Футбол
Усика пришлось срочно эвакуировать в Америке
Усика пришлось срочно эвакуировать в Америке
15.06.2026, 08:59 12
Бокс
Артем Довбик получил сенсационный вариант трансфера
Артем Довбик получил сенсационный вариант трансфера
15.06.2026, 09:17 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем