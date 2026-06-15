Наступила очередь начать матчи в группе D. Первыми из данного квартета на футбольное поле вышли национальные сборные Бельгии и Египта. Считалось, что эти команды являются антиподами: у бельгийцев сильная атака, в которой блистает Доку, а Египет имеет сильную защиту.

Однако после начала матча не было очевидно, что у Бельгии такая сильная атака. Да, Доку часто пытался обострять, брать игру на себя, но это скорее выглядело как индивидуальные действия, а не командная игра. Зато у Египта лидером формально считался Салах, но на поле он особенно заметен не был. Больше было видно Мармуша, который в данном матче выступал на позиции центрфорварда. Мармуш часто убегал от защитников к воротам соперника, но качественно пробить ему в основном не удавалось.

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Несмотря на то, что до начала матча много говорили о нападении бельгийцев, счёт открыли египтяне. Имам Ашур получил мяч спиной к чужим воротам примерно в 20–25 метрах от них, развернулся и мощно пробил в левый нижний угол. Вратарь мирового класса, которого традиционно считают Куртуа, должен был брать такой удар, однако голкипер свою команду не спас. 0:1.

Вообще, первый тайм получился не слишком зрелищным. Зато после перерыва на поле стало значительно интереснее, и игра уже не навевала сон, как это было в первом тайме. Сразу после возобновления встречи Зико и Мармуш несколько раз пытались пробить у чужой штрафной площади, но каждый раз на пути вставали защитники.

Примерно через пять минут отличную возможность сравнять счёт получили бельгийцы. Доку сбили на линии штрафной, а выполнять стандарт взялся Кевин Де Брёйне. Полузащитник мастерски перебросил стенку, вратарь уже был бессилен, однако Египет спасла штанга.

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Почти сразу после этого опасную атаку организовали африканцы. После удара Салаха головой Куртуа отбил мяч прямо на ногу Ашуру, но автор первого гола не воспользовался шансом оформить дубль. На добивании он сыграл неудачно и отправил мяч далеко за пределы поля.

Далее сложилось впечатление, что команды играли без центра поля, поскольку моменты возникали практически один за другим. То Тилеманс неплохо бил издали, то Де Брёйне из пределов штрафной мог сравнять счёт, но удар не получился, то Мармуш не реализовал выход один на один, не попав в пустые ворота. Спасать ситуацию Руди Гарсия выпустил Ромелу Лукаку, и, казалось, тот через десять секунд после выхода на поле сравнял счёт, замкнув прострел. Однако, как показал повтор, гола не было – случился автогол. Центральный защитник Египта Хани срезал мяч в собственные ворота.

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До конца матча больше особых моментов у команд не было. В принципе, счёт 1:1 стал закономерным – немного неожиданным, но тем не менее справедливым.

Во втором туре группы D нас ждут интересные противостояния: сборная Бельгии сыграет против Ирана, а Египет встретится с Новой Зеландией. Оба матча могут существенно повлиять на положение команд в таблице. Напряжение в группе растёт, и каждая команда теперь будет бороться за максимальный результат.

ЧМ-2026 по футболу. Группа G. 1 тур

Бельгия – Египет – 1:1

Голы: Хани, 66, аг – Ашур, 21

Предупреждение: Кастань, 14, де Кейпер, 75 – Аттия, 13, Фатух, 34

Бельгия: Куртуа – Менье, Нгой, Мехеле, Кастань (де Кейпер, 57) – Онана (Раскин, 57), Тилеманс – Доку (Фернандес Пардо, 86), де Брюйне (Ванакен, 86), Троссард – де Кетеларе (Лукаку, 66)

Египет: Шобир – Хани, Ибрагим, Фатхи (Адель, 88), Фатух (Хафез, 88) – Лашин, Аттиа – Салах (Абделькарим, 76), Ашур (Рабия, 70), Зико (Зизо, 76) – Мармуш

Арбитр: Рамон Абатти (Бразилия)

Стадион: «Люмен Филд» (Сиэтл, США)

БЕЛЬГИЯ - ЕГИПЕТ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА