Руди ГАРСИЯ: Он нападающий, который пугает соперника, когда выходит на поле

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия пообщался с журналистами после ничейного матча с Египтом (1:1) в матче первого тура группы G чемпионата мира 2026:

– Я улыбаюсь, потому что забыл о втором перерыве, но первый точно был полезен. Как я говорил еще перед матчем, в такую жару важно давать игрокам пить. Это была первая серьезная жара, с которой мы столкнулись после приезда в Сиэттл. Поле тоже нуждалось в воде: оно было очень сухим, и мяч из-за этого тормозил. Когда я осматривал газон вчера или позавчера, я просил его подстричь. На мой взгляд, сегодня он все равно был недостаточно коротким. Но это не оправдание. Просто условия для игры должны быть идеальными. Хорошо, что во время паузы поле полили. Я называю это coaching break, потому что такая пауза особенно полезна для тренера: можно дать игрокам информацию. После 22 минут нам было что исправлять.

– Как вы себя чувствуете после этой ничьей? Можно было и проиграть, и выиграть, у Египта тоже были опасные моменты.

– Когда ты позволяешь такой команде, как Египет, повести 1:0, возвращаться очень сложно. Это укрепляет их в их плане: они защищаются и контратакуют. У них есть два фантастических игрока – Салах и Мармуш, оба очень быстрые. Мы сами дали им много возможностей из-за большого количества потерь. Это была наша главная проблема. В первом тайме их было две: потери мяча, иногда буквально передачи сопернику, и единоборства.

Да, было жарко, нам не хватало ритма и движения, но технически мы слишком часто ошибались. А в борьбе Египет нас переигрывал. Это агрессивная команда, которая умеет выигрывать единоборства, и в первом тайме нас немного продавили. Во втором тайме было намного лучше. Мы начали выигрывать дуэли, меньше терять мяч, больше двигаться. Снова увидели Бельгию, которая может влиять на ход игры.

В этом матче есть много позитивного. Во-первых, команда ментально смогла вернуться к 1:1. Против такой команды, когда уступаешь 0:1, ты играешь без страховки. Они только этого и ждут – чтобы ты раскрылся. Мы в целом сохранили баланс, а центральные защитники Натан и Брэндон провели очень сильный матч. Было важно не пропустить второй гол, потому что при 0:1 ты остаешься в игре.

Еще один позитив – решения пришли со скамейки. Ромелу забил, а это важно: он нападающий, который пугает соперника, когда выходит на поле. Все пять замен нам помогли. Нико Раскин тоже добавил в единоборствах и помог сбалансировать команду. Второй тайм был хорошим. Мы могли забить после удара головой Брэндона, но их вратарь сделал отличный сейв. При этом я не забываю, что у Египта тоже были одна-две опасные ситуации. В целом, думаю, ничья выглядит логичной.

Игроки знают: если только 20% ударов идут в створ, трудно рассчитывать забить намного больше одного гола. Сегодня нам этого не хватило. У нас были очень хорошие ситуации – у Жереми в первом тайме, у Ромелу головой во втором. Если бы мы лучше завершали эти эпизоды, могли бы забить больше.

– Как вы оцениваете полузащиту и конкретно игру Амаду Онана?

– Эта полузащита больше всего нравилась нам во время подготовительных матчей. Но в первом тайме дело было не только в Амаду. Вся команда была медленной, делала слишком много касаний и замедляла игру. И это не из-за газона – это не оправдание. Мы должны были намного лучше контролировать игру. Амаду еще не готов к 90 минутам. Он возвращается после травм, очень мало играл за Астон Виллу. Он только недавно вернулся, сыграл несколько минут в финале Лиги Европы и затем немного в чемпионате. Ему тоже нужно вернуть ритм и физическую базу, чтобы играть дольше и эффективнее.

– Насколько повлияла жара?

– Если бы мы выиграли, я бы сказал вам правду. Но сейчас не хочу, чтобы это выглядело как оправдание. Поэтому скажу так: жара ничего не изменила. Мы должны играть намного лучше независимо от того, 30 градусов на улице или 10.

– Ваша цель – выйти из группы. Как вы оцениваете ситуацию после первого матча?

– Все говорят, что две лучшие команды этой группы – Бельгия и Египет. Посмотрим, правы ли они. Конечно, мы посмотрим матч Ирана против Новой Зеландии. На этом чемпионате мира видно, что легких матчей нет. Я слышал, например, что Испания сыграла вничью, хотя была явным фаворитом. Мы будем уважать Иран, потому что это наш следующий соперник. Но для нас победа над Ираном обязательна. Плюс этой ничьей в том, что мы хотя бы сравняли счет и не проиграли. Когда не можешь выиграть, важно не проиграть, особенно против прямого конкурента в группе. Все остается открытым – и для выхода из группы, и для первого места. Мы хотели три очка, получили одно. Но Египет тоже получил только одно и не выиграл.

– Доку играл слева, справа, затем в центре. Зачем вы перевели его в центр и почему он может быть полезен там?

– Слева у Жереми не получалось, потому что соперник постоянно страховал против него. Когда игрок не может обыграть своего прямого соперника, я часто говорю: попробуй посмотреть, что происходит на другой стороне. Поэтому я перевел Жереми направо. Леандро может играть везде, так что это было возможно. Справа тоже не сработало намного лучше. А в начале второго тайма я хотел попробовать Жереми в центре, потому что нам не хватало глубины. Это была одна из корректировок в перерыве. В нашей атаке Шарль и Жереми могут давать глубину. Когда вышел Ромелу, почти только Жереми мог давать глубину слева, поэтому позже я вернул его туда.

Справа Томас тоже способен атаковать пространство за спиной. В первом тайме он делал это недостаточно, мы это исправили, и гол пришел именно так: игра за спину, потому что мы знали, что это одна из слабостей Египта. Затем отличный навес Томаса и прекрасное завершение Ромелу, как у настоящего центрфорварда. Мне понравился Жереми в центре – это создало сопернику проблемы.

Но нужно помнить: Жереми тоже не был готов доиграть матч до конца. У него были проблемы с дыханием, сейчас все лучше, но его нужно было заменить, чтобы сохранить энергию на следующие матчи.

– Жереми был расстроен из-за жесткой игры против него и решений арбитра. Сегодня мы не увидели лучшего Доку?

– Такое бывает. Соперник изучает нашу игру, было жарко, мяч тормозил – это непросто. Кроме того, думаю, Жереми был не на 100% по энергии и физическому состоянию после того недомогания, которое было у него несколько дней назад. Но он остается очень важным игроком. Ему нужно восстановиться. Хорошо, что на этом чемпионате мира между матчами группы есть время – и на восстановление, и на работу.

– Помогли ли замены Египта Бельгии сравнять счет и получить очко?

– Я концентрируюсь на своей команде. Конечно, я видел, что Египет тоже делал замены. Но для меня главное – мои замены. И я считаю, что игроки, которые вышли у нас, очень помогли. Не знаю, к чему именно ведет этот вопрос. Должен ли я сказать, что Египет стал лучше или хуже после замен? Не знаю. В концовке у нас были сложные пять минут, примерно на 85-й минуте, когда в нашей штрафной было много заблокированных ударов. Значит, можно предположить, что египетские замены что-то им дали. Если вы говорите о замене Мохамеда Салаха, то, думаю, у него тоже не было 90 минут в ногах – как у Амаду Онана или Жереми Доку. Я ожидал, что он будет заменен.

– Выход Лукаку может подтолкнуть вас давать ему больше минут? Например, целый тайм?

– Сейчас он не может начинать матч. Думаю, следующий этап для Ромелу наступит тогда, когда он сможет выйти в старте. Пока все выглядит прекрасно. Это красивая история, потому что мы думали, что его вообще не будет с нами. 64 минуты за весь сезон – не лучшая база для чемпионата мира. Но он вышел в матче с Хорватией и забил, открывшись за спину. Сегодня вышел и забил там, где чувствует себя как дома, – в штрафной. Пока с Ромелу только позитив. Он хорошо работает на тренировках, но его тело должно заново адаптироваться не только к матчам, но и к тренировочным нагрузкам. Он мало играл не потому, что просто не попадал в состав, а потому что был травмирован или не полностью здоров.

С ним нужно идти спокойно. Наша цель – пройти как можно дальше на турнире с Ромелу, который не получает травм. Это самое важное. Если он будет играть роль суперсаба и каждый раз забивать, это будет великолепно. Сегодня он мог забить и второй – после навеса Раскина и удара головой. Я очень рад за Ромелу. Команда тоже рада. Когда соперник видит, что Лукаку выходит на поле, его уверенность падает, а тревога растет.

Мне понравилась реакция команды: мы показали характер, вернулись в матч, сыграли без страховки и не пропустили второй гол, который, вероятно, нас бы добил. Так что положительных моментов много. Не только гол Ромелу, но и гол Ромелу тоже.

Видеообзор матча Бельгия – Египет (1:1)