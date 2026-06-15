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Чемпионат мира
Бельгия
15.06.2026 22:00 - : -
Египет
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Чемпионат мира
15 июня 2026, 19:45 |
1249
0

Бельгия – Египет. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026

Поединок начнется 15 июня в 22:00 по Киеву

15 июня 2026, 19:45 |
1249
0
Бельгия – Египет. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Руди Гарсия и Хусам Хасан
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15 июня на Люмен Филд пройдет матч 1-го тура чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Бельгии и Египта.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Бельгия

Команда провалилась на прошлом мундиале, да и потом на Евро и в Лиге Наций смотрелась неуверенно. В итоге с начала прошлого года наставником стал Руди Гарсия. Дебютом стало поражение украинцам, но и с ними через пару дней оформили реванш с нужным счетом, и потом было спокойно пройдено квалификацию на мундиаль: восемнадцати очков в восьми поединках хватило, чтобы в пару баллов выиграть у Уэльса счет за первое место в группе.

В 2026-м году у Де Брейне и компании почти стопроцентные результаты в товарищеских поединках. Только Мексика дома с ними смогла сыграть вничью 1:1. До этого сборная обыгрывала США, причем со счетом 5:2. А уже непосредственно перед мундиалем, тоже в контрольных поединках, обыгрывали 2:0 Хорватию и 5:0 Тунис.

Египет

Сборная пол года назад провалилась на Арабском кубке, не выйдя там в плей-офф. Но это только еще больше показало, как важно наличие в обойме лидеров, Мармуша и Салаха. С ними в составе и свою группу квалификации на чемпионат мира получилось досрочно выиграть (в итоге там за десяток поединков было собрано 26 очков), и позже на КАН дошли до полуфинала, где снова уступили неудобному для себя сопернику, Сенегалу.

В товарищеских поединках поначалу были неплохие результаты: обыграли и Саудовскую Аравию, и россиян, не пропуская в свои ворота, да и нулевую ничью с Испанией можно себе заносить в актив. Но уже перед самым стартом себе настроение все-таки немного испортили поражением. Пусть это были 1:2 с Бразилией.

Статистика личных встреч

Стороны пока что играли только в товарищеском формате, зато уже четырежды. И в трех случаях победителем были египтяне при одном поражении, в 2018-м году.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в успех европейцев. Они подошли к турниру в прекрасной форме, так что согласимся - нужно верить в победу подопечных Руди Гарсии (коэффициент - 1,64).

Прогноз Sport.ua: Победа Бельгии за 1.64 по линии БК betking.

Прогноз Sport.ua
Бельгия
15 июня 2026 -
22:00
Египет
Победа Бельгии 1.64 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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