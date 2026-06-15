В понедельник, 15 июня, состоится поединок 1 тура группы G ЧМ-2026 по футболу, в котором будут играть национальные сборные Бельгии и Египта. Игра пройдет в Монтеррее (Мексика) на поле стадиона «Estadio BBVA», начало – в 22:00 по Киеву.

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Сборная Бельгии подходит к стартовому матчу чемпионата мира в отличной форме и считается одним из фаворитов группы. «Красные дьяволы» выиграли четыре из пяти последних матчей, забив за этот период 20 голов, а среди их успехов были уверенные победы над США, Хорватией и Тунисом. Команда демонстрирует не только яркую игру в атаке, но и надежность в защите, что делает ее очень опасным соперником.

Египет, в свою очередь, делает ставку на организованную оборону и дисциплину. После неудачи на Кубке африканских наций «фараоны» существенно прибавили в прагматизме, разгромили Саудовскую Аравию и сыграли вничью с Испанией. Даже в поединке против Бразилии египтяне дали фавориту серьезное сражение, поэтому матч с Бельгией обещает стать интересным противостоянием мощной атаки и надежной защиты.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Бельгия – Египет в украинской версии сайта.