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Чемпионат мира
Бельгия
15.06.2026 22:00 - : -
Египет
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Чемпионат мира
15 июня 2026, 06:52 |
104
0

Бельгия – Египет. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1 тура группового этапа ЧМ-2026

15 июня 2026, 06:52 |
104
0
Бельгия – Египет. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine
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В понедельник, 15 июня, состоится поединок 1 тура группы G ЧМ-2026 по футболу, в котором будут играть национальные сборные Бельгии и Египта. Игра пройдет в Монтеррее (Мексика) на поле стадиона «Estadio BBVA», начало – в 22:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Бельгии подходит к стартовому матчу чемпионата мира в отличной форме и считается одним из фаворитов группы. «Красные дьяволы» выиграли четыре из пяти последних матчей, забив за этот период 20 голов, а среди их успехов были уверенные победы над США, Хорватией и Тунисом. Команда демонстрирует не только яркую игру в атаке, но и надежность в защите, что делает ее очень опасным соперником.

Египет, в свою очередь, делает ставку на организованную оборону и дисциплину. После неудачи на Кубке африканских наций «фараоны» существенно прибавили в прагматизме, разгромили Саудовскую Аравию и сыграли вничью с Испанией. Даже в поединке против Бразилии египтяне дали фавориту серьезное сражение, поэтому матч с Бельгией обещает стать интересным противостоянием мощной атаки и надежной защиты.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Бельгия – Египет в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Бельгия
15 июня 2026 -
22:00
Египет
Победа Бельгии 1.64 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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