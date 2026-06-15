15 июня прошел матч первого тура группы G чемпионата мира 2026 между сборными Бельгии и Египта.

Команды сыграли на стадионе Люмен Филд в Сиэттле. Встреча завершилась со счетом 1:1.

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На 20-й минуте Эмам Ашур красивым ударом в нижний угол вывел египтян вперед. Бельгийцам удалось сравнять на 66-й благодаря автоголу от Мохамеда Хани после прострела на Ромелу Лукаку, который появился на поле за несколько секунд до результативной атаки.

В одном квартете Бельгия и Египет выступают вместе с Ираном и Новой Зеландией.

ЧМ-2026. Группа G

Первый тур. 15 июня

Бельгия – Египет – 1:1

Голы: Хани, 66 (автогол) – Ашур, 20

Видеообзор ожидается...

ГОЛ! 0:1 Ашур, 20 мин.

ГОЛ! 1:1 Хани, 66 (автогол)