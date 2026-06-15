Бельгия – Египет – 1:1. Обмен уколами в матче ЧМ-2026. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча первого тура группы G чемпионата мира 2026
15 июня прошел матч первого тура группы G чемпионата мира 2026 между сборными Бельгии и Египта.
Команды сыграли на стадионе Люмен Филд в Сиэттле. Встреча завершилась со счетом 1:1.
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На 20-й минуте Эмам Ашур красивым ударом в нижний угол вывел египтян вперед. Бельгийцам удалось сравнять на 66-й благодаря автоголу от Мохамеда Хани после прострела на Ромелу Лукаку, который появился на поле за несколько секунд до результативной атаки.
В одном квартете Бельгия и Египет выступают вместе с Ираном и Новой Зеландией.
ЧМ-2026. Группа G
Первый тур. 15 июня
Бельгия – Египет – 1:1
Голы: Хани, 66 (автогол) – Ашур, 20
Видеообзор ожидается...
ГОЛ! 0:1 Ашур, 20 мин.
ГОЛ! 1:1 Хани, 66 (автогол)
События матча
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