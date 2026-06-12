Утренний камбек. Южная Корея обыграла Чехию в Гвадалахаре

Чемпионат мира-2026 обещает стать настоящим испытанием на выносливость для европейских болельщиков, поскольку турнир проходит в Северной Америке, а значит, без ночных матчей просто не обойтись. И первым поводом проверить на прочность режим сна организаторы сделали для нас матч первого тура в Гвадалахаре между Южной Кореей и Чехией в рамках группы A.

Матч, который вполне ожидаемо собрал на трибунах гораздо больше фанатов хозяев турнира и соперников команд Мён-Бо Хона и Мирослава Коубека, чем собственно кого-либо из участников этого противостояния. Но даже мексиканцы вряд ли могли ожидать, что Чехия продемонстрирует нам настолько слабый перформанс в первом тайме.

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Дело доходило даже до того, что корейцы выигрывали эпизоды силовой борьбы, хотя по антропометрии значительно уступали своим оппонентам. Да и перебегали «Азиатские тигры» своих соперников значительно, и что уж говорить тогда об остроте у ворот Коваржа, который, похоже, работал по-настоящему, пока на противоположной стороне поля Син-гю Киму угрожали разве что в результате стандартного положения в виде углового.

Но в первом тайме Южной Корее так и не удалось довести своих соперников до пропущенного гола, как бы ни старалась это сделать команда Хона. Несколько хороших моментов незадолго до перерыва были на счету Хин-мина Сона, но с точностью у этого известного нападающего были явные проблемы, поэтому если и угрожал воротам команды Коубека кто-то из состава «Воинов Тхэгук», то это был Кан-ин Ли дальним ударом еще в начале матча, когда голкипер впервые должен был спасать свою команду.

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Второй тайм также начинался с доминирования Южной Кореи на чужой половине, но Ин-бом Хван, Те-сок Ли и Хин-мин Сон свои отличные моменты реализовать так и не смогли из-за вмешательства Коваржа в последний момент. А затем азиатская сборная получила традиционный чешский аут с правого фланга в исполнении Соучека в район ближней штанги, который в мощном прыжке замкнул Крейчи.

Гол из ничего – «Воины Тхэгук» восприняли это как серьезное оскорбление в свой адрес, поэтому бросились атаковать снова, и хотя чехи успели провести сразу тройную замену, но это им не помогло. Потому что одним пасом Кан-ин Ли на левый фланг штрафной на 67-й минуте оборона команды Коубека была вскрыта, и Ин-бом Хван получил возможность очень тонко перебросить мяч над вратарем соперников.

И чтобы не сбавлять темп в атаке, корейцы бросились искать второй гол, хотя стандартные положения их соперников по-прежнему оставались опасными. Собственно, перед тем, как забить во второй раз, команда Мён-Бо Хона сначала пропустила, но гол Соучека с второго этажа отменили из-за офсайда во время подачи штрафного. А уже потом тот же Ин-бом выполнил прострел с правого фланга контратаки, и свежий Хён-гю О замкнул ближнюю штангу.

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Несмотря на общее преимущество, эту победу корейцам все же пришлось удерживать. Ведь у чехов было два очень солидных момента на последних минутах, когда вратарь Син-гю Ким начал творить чудеса на линии ворот во время ударов от Гложека и Садилека. Только благодаря этому «Воины Тхэгук» и удержали свое преимущество в тот непростой период.

Следующий матч Южная Корея проведет против Мексики, тогда как Чехия встретится с Южно-Африканской Республикой.

Чемпионат мира. Группа A. 1-й тур.

Южная Корея – Чехия – 2:1

Голы: Ин-бом Хван, 67, Хён-гю О, 80 – Крейчи, 59

Предупреждения: Ки-хьок Лі, 90+6

Южная Корея: Син-гю Ким – Ки-хек Ли, Мин-дже Ким, Хан-бом Ли – Те-сок Ли (Чи-сон Эом, 69), Син-хо Пэк (Чин-соп Пак, 84), Ин-бом Хван (Джин-гю Ким, 84), Йонг-у Соль – Че-сон Ли (Хи Чхан Хван, 62), Кан-ин Ли – Хин-мин Сон (Хён-гю О, 69).

Чехия: Коварж – Крейчи, Гранач, Халоупек – Зелены, Сойка (Хитил, 85), Соучек, Цоуфал – Шульц (Гложек, 64), Провод (Садилек, 64) – Шик (Хоры, 64).

Арбитр: Амин Мохамед Омар (Египет).

Стадион: «Эстадио Акрон» (Гвадалахара).

Удары (в створ) – 15 (6) : 6 (4)

Угловые – 4 : 5

Оффсайды – 2:2

ЮЖНАЯ КОРЕЯ - ЧЕХИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 17°C