ХОН МЕН БО: «Подготовка в условиях высокогорья в самом деле сильно помогла»

Главный тренер сборной Южной Кореи Хон Мен Бо провел пресс-конференцию после победы над командой Чехии в матче первого тура группы А чемпионата мира 2026:

– Сегодня для наших игроков это был первый матч на чемпионате мира, поэтому, конечно, чувствовалось определенное волнение. Думаю, нервозность была не только у нас, а у обеих команд. Но наши футболисты очень четко выполнили то, что мы готовили. Я искренне поздравляю их с этой победой и благодарю за проделанную работу. Перед матчем я попросил игроков о двух вещах. Первое – не сдаваться до конца. Второе – быть единым целым. Я говорил, что и те, кто выйдет на поле, и те, кто останется вне игры, должны быть одной командой. Думаю, сегодня футболисты выполнили оба требования. Еще раз искренне поздравляю наших игроков с первой победой на чемпионате мира.

– Тренер, вы поздравили команду, но для вас это тоже особенный момент. Вы получили второй шанс на чемпионате мира и спустя 12 лет одержали первую победу как главный тренер. Какие у вас личные ощущения?

– Я был на чемпионате мира в 2014 году, а теперь, спустя 12 лет, приехал снова и одержал первую победу как тренер. Когда я был игроком, история была похожей. Я впервые сыграл на чемпионате мира в 1990 году, а первая победа пришла только в 2002-м – тоже спустя 12 лет. Конечно, лично для меня эта победа как для тренера очень радостная. Но я считаю, что ее создали игроки, которые сегодня действительно проделали огромную работу. Насколько я понимаю, наша сборная давно не выигрывала первый матч чемпионата мира. Кажется, предыдущая такая победа была 16 лет назад. Сегодня игроки сыграли очень хорошо, и, честно говоря, мне больше нечего им сказать, кроме этого.

– Сегодня были заметны некоторые тактические корректировки. Во время паузы на водопой в первом тайме вы давали указания правому флангу. После этого Ли Кан Ин начал двигаться свободнее, часто переводил мяч, и именно это стало началом голевой атаки. Кроме того, вышедший на замену О Хен Гю тоже сыграл важную роль. Что скажете об этих двух моментах?

– В ситуации с правым флангом мы просили Ли Кан Ина в фазе билд-апа больше сохранять позицию в правом half-space. После выхода из этой фазы он мог действовать свободнее, в том числе уходить на противоположную сторону при перегрузе. Но в начале атаки нам было важно, чтобы он держал позицию справа между линиями. Если там появлялось свободное пространство или соперник вытягивался, Соль Ен У должен был открываться за спину. Это было частью нашей подготовки, и игроки хорошо это выполнили. О Хен Гю тоже был одним из вариантов, которые мы готовили. В начале подготовки он был не в лучшем состоянии, но сам очень много работал, быстро набрал форму и сегодня показал хорошую игру.

– Сон Хын Мин ушел на замену в ситуации, когда команде был нужен гол. Почему вы приняли это решение? И как оцените игру Хван Ин Бома, который после непростого периода все же присоединился к сборной?

– Сон Хын Мин – капитан команды. В таком важном матче, где игроки испытывают большое давление, он должен был выйти на поле. Его присутствие важно еще и для того, чтобы дать уверенность и стабильность партнерам. То, что мы от него ждали, он выполнил хорошо. Да, у него был момент, который он не реализовал, но я не считаю это ключевой проблемой. У Сона очень хорошее голевое чутье, поэтому здесь я не переживаю. По Хван Ин Бому мы изначально планировали около 60 минут. Мы постепенно увеличивали его игровое время еще с товарищеских матчей. Но сам он хотел играть больше, и в итоге он еще и забил. Думаю, он очень помог команде.

– Что для вас значит поддержка болельщиков в Гвадалахаре? Игроки после матча красиво поблагодарили публику за эту поддержку.

– Перед нашей игрой мы смотрели матч Мексики против Южной Африки и видели, какую мощную поддержку получила домашняя команда. Конечно, это будет большим фактором и большим давлением, когда мы сыграем против Мексики. Но хорошо, что мы уже провели один матч на этом стадионе. В этом смысле у нас уже есть небольшой опыт. Тем не менее играть против хозяев турнира – это всегда серьезное давление.

– Сборная много тренировалась в условиях высокогорья еще во время подготовки в США. Сегодня во втором тайме команда выглядела лучше физически. Насколько вы довольны этим и как это сказалось на результате?

– У нас был четкий план на все 90 минут. Мы готовили разные сценарии: если уступаем, если ведем, как использовать замены, как распределять силы. Игроки были хорошо готовы к этим ситуациям. Те, кто вышел на поле позже, полностью выполнили свои роли. Думаю, подготовка в условиях высокогорья в самом деле сильно нам помогла. Во втором тайме было видно, что игроки Чехии начали проседать физически. А наши футболисты, наоборот, именно в этот период смогли прибавить, сильнее давить на соперника и играть агрессивнее. Можно сказать, что эта высокогорная подготовка дала нам большой результат.

– Мексика выиграла свой первый матч, а теперь это ваш следующий соперник. Похоже, в игре с Мексикой будет решаться лидерство в группе A. Что думаете о Мексике после того, что увидели?

– Обе команды набрали по три очка, поэтому следующий матч будет очень важен и для нас, и для Мексики. Сегодня Мексика показала очень хорошую игру и получила мощную поддержку болельщиков. Но наша сегодняшняя победа тоже дала нам много позитивных моментов. Теперь матч завершен, и в оставшееся время мы должны хорошо подготовиться к игре против Мексики.

Видеообзор матча Южная Корея – Чехия (2:1)