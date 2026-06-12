Мирослав КОУБЕК: «Я до сих пор не понимаю, как вратарь взял тот удар»

Главный тренер сборной Чехии Мирослав Коубек провел пресс-конференцию после поражения от Южной Кореи (0:2) в матче первого тура группы А чемпионата мира 2026:

– Тренер, в этом матче вы вели в счете, затем забили гол на 2:1, который в итоге отменили из-за офсайда. Насколько болезненно остаться в итоге без очков?

– Конечно, нам очень жаль. Мы хорошо начали матч, и, думаю, могли не только сыграть вничью, но и выиграть. Но нужно признать: мы допустили ошибки. Когда я сейчас прокручиваю эти эпизоды, понимаю, что можно было не позволить сопернику забить. Именно это меня больше всего огорчает. Соперник создал еще два-три момента, и, конечно, такую команду сложно полностью нейтрализовать – технически, по скорости и по комбинационной игре. Но наша стратегия в целом работала, пусть и не на 100%.

Мы не избежали ошибок. И особенно в первом тайме должны были быть эффективнее в атаке. При этом команду я должен похвалить: она отдала все, что у нее было. Ошибки решили исход матча. Корея оказалась эффективнее. У нас тоже были шансы – у Михала Садилека, у Адама Гложека. Я до сих пор не понимаю, как вратарь взял тот удар. Это немного невезучее поражение. Вероятно, победил более сильный соперник, но мы были близки к отличному результату, и это очень обидно.

– Какой был план на матч против Кореи? У них были активные «десятки», много двигался Сон. Как вы хотели с этим справляться?

– К их «десяткам» мы были готовы. Именно для этого на поле был Томаш Соучек. Что-то получалось лучше, что-то хуже. Иногда нужно было встречать их более активно и выходить вперед. Думаю, Ладислав Крейчи с этим справлялся хорошо, и Чалуш тоже не разочаровал в таких эпизодах. Но, возможно, таких активных выходов должно было быть еще больше.

– Весь матч у вас были большие проблемы с Соном. Только в первом тайме он пять раз бил по воротам, минимум трижды опасно. Его настолько трудно сдерживать с учетом его качеств?

– Да, с ним были трудности. Он часто опускается за мячом в глубину, поэтому важная роль была у Томаша Соучека – он должен был укреплять эту зону и помогать в полузащите. Мы не хотели, чтобы наши защитники постоянно выдергивались на 30–40 метров, поэтому Соучек был своего рода дополнительной страховкой. Не всегда все получалось. Но мы точно не первая команда, у которой были проблемы с Соном. Он выдающийся игрок. При этом он нам не забил и был заменен. Это уже результат и наших усилий, и его игры.

– Что скажете об Адаме Гложеке? У него был большой момент, он возвращался после травмы по ходу сезона. Как оцениваете его игру?

– Мы понимали, что в таких условиях обязательно понадобятся замены. Такой матч невозможно провести одним составом. Когда пришло время, Адам вышел, у него было несколько хороших моментов. Он точно не разочаровал. Его игра выглядит многообещающе. Жаль, что он не забил. Вратарь в том эпизоде сделал великолепный сейв.

– Патрик Шик практически не проявил себя – ни одного удара по воротам. То же самое можно сказать о Павеле Шульце. Почему ваши главные атакующие игроки не смогли себя показать?

– Как всегда, многое зависит от того, что позволяет соперник. Игроки Кореи отлично работают не только в атаке, но и в оборонительном движении. Шик и Шульц были очень плотно накрыты. Какие-то моменты у нас были. Патрик, наверное, был менее заметен, чем ожидалось. У Павела были хорошие эпизоды, но были и потери.

– В Корее были опасения из-за того, что тренер Хон Мен Бо использует схему с тремя центральными защитниками всего около года. Как бы вы оценили уровень этой оборонительной системы сборной Кореи?

– Я не должен оценивать оборонительную систему Кореи. Мы знали, что в этой схеме они иногда чувствуют себя не совсем комфортно, и хотели этим воспользоваться. Некоторые наши моменты показывали, что в их обороне действительно была определенная нестабильность. Мы должны были использовать это лучше. Если у нас и был путь к успеху, то именно через эти зоны.

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– Что дальше после этого поражения? Ладислав Крейчи доигрывал почти на грани физического истощения, у других игроков это тоже было заметно. У вас уже есть план дальнейших действий?

– Нет, прямо сейчас он мне не нужен. Сначала мы все оценим и проанализируем. До следующего матча у нас неделя – этого достаточно, чтобы восстановиться. Да, нам снова предстоит перелет, но мы не будем на это жаловаться. Я уже говорил: мы не будем искать оправдания. Подход игроков и их самоотдача в матче с сильным соперником оставили у меня очень положительное впечатление. К сожалению, мы не были вознаграждены результатом. Был еще и отмененный гол из-за очень близкого офсайда – возможно, в ключевые моменты нам немного не хватило удачи. А то, что мы доигрывали на пределе самоотдачи, – это наша обязанность. Для этого и существуют замены.

– Что скажете об игре Александра Сойки? Возможно, он был одним из лучших игроков всего матча.

– Саша действительно провел отличный матч. Мы видели, что он показывает в концовке сезона, в товарищеских матчах перед турниром – против Косово, против Гватемалы – и на тренировках. Он находится в форме жизни. Было бы грехом не использовать такую форму. Он точно был среди наших лучших игроков.

– Как вы собираетесь действовать дальше в группе, чтобы не потерпеть еще одно поражение?

– В следующий матч мы пойдем с целью победить. Это наш путь и наша мотивация. Конечно, потеря очков, которые у нас уже, можно сказать, были в руках – как минимум одно очко, – это большая проблема. Мы хотели начать чемпионат мира с набранными очками, и сейчас нам очень обидно. Мы могли и должны были взять очки.

– Как на команду влияет логистика? Корея выглядела более адаптированной к условиям в Гвадалахаре, а вам теперь нужно возвращаться в Атланту на следующий матч, а затем лететь в Мехико.

– Мы должны с этим жить – и живем. Так все запланировано. Конечно, это нам не помогает, но мы можем только принять ситуацию. Ничего другого не остается. Мы рады быть здесь и хотим добиться максимально хорошего результата. Логистика у нас есть, и мы будем готовиться к матчам в этих условиях.

– В группе играют Мексика, Южная Африка, Чехия и Корея. Как вы оцениваете эти четыре команды после первого тура? Кто выглядит сильнее?

– Сейчас еще рано делать серьезные оценки.

Мексика, как и ожидалось, использовала фактор домашнего поля. Корея нас победила, поэтому сейчас у Мексики и Кореи по три очка. У нас и у Южной Африки – ноль. Если мы хотим сохранить шансы на выход из группы, то все очевидно: в матче с Южной Африкой нам нужно бороться за три очка.

– Впереди у вас еще матч против Мексики – хозяев турнира. Чего можно ожидать от такой атмосферы?

– Еще до турнира было понятно, что у Мексики созданы отличные условия: они играют дома, на высоте. Третий матч против Мексики будет тяжелым. Теоретически он может быть самым сложным. Но футбол тем и интересен, что фаворит не выигрывает матч до его начала.

– Каково это было лично для вас – выйти на заполненную арену и начать свой первый матч на чемпионате мира в качестве главного тренера?

– Не хочу, чтобы это прозвучало нескромно, но я уже тренировал матчи при большем количестве зрителей, чем сегодня. Конечно, это был особенный момент, потому что речь идет о чемпионате мира. Но если говорить именно об атмосфере стадиона, то подобное я уже переживал.

– Завершая разговор: что хорошего и плохого вы выделите после этого матча?

– Позитивные моменты я уже обозначил. Я могу заслуженно похвалить команду за отношение к матчу. Мы знали, что должны выполнить большой объем физической работы, бороться с очень зрелым соперником и быть тактически грамотными.

Теперь нам нужно двигаться дальше. Это уже более долгосрочная тема для сборной Чехии и чешского футбола в целом. Нам нужно быть эффективнее в атаке, точнее в переходных фазах, креативнее на последних 30 метрах. Это процесс, и он связан в том числе с типологией игроков. Но если говорить коротко: в атакующей фазе нам точно есть над чем работать.

Видеообзор матча Южная Корея – Чехия (2:1)