Южная Корея – Чехия – 2:1. Огненный второй тайм. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча первого тура группы А ЧМ-2026
12 июня прошел матч первого тура группы А чемпионата мира 2026 между сборными Южной Кореи и Чехии.
Команды сыграли на арене Эстадио Акрон в Сапопан. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу южнокорейцев.
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Первыми забили чехи – на 59-й минуте отличился Ладислав Крейчи. Южной Кореи удалось оформить камбек благодаря голам Хван Ин Бома и О Хен Гю.
В одном квартете Южная Корея и Чехия выступают вместе с Мексикой и ЮАР – их очное противостояние завершилось победой мексиканцев (2:0).
ЧМ-2026. Группа А
Первый тур. 12 июня
Южная Корея – Чехия – 2:1
Голы: Хван Ин Бом, 67, О Хен Гю, 80 – Крейчи, 59
Видеообзор матча
События матча
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