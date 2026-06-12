Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Южная Корея – Чехия – 2:1. Огненный второй тайм. Видео голов и обзор матча
Чемпионат мира
Южная Корея
12.06.2026 05:00 – FT 2 : 1
Чехия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
12 июня 2026, 07:22 | Обновлено 12 июня 2026, 07:26
3971
1

Южная Корея – Чехия – 2:1. Огненный второй тайм. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча первого тура группы А ЧМ-2026

12 июня 2026, 07:22 | Обновлено 12 июня 2026, 07:26
3971
1 Comments
Южная Корея – Чехия – 2:1. Огненный второй тайм. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

12 июня прошел матч первого тура группы А чемпионата мира 2026 между сборными Южной Кореи и Чехии.

Команды сыграли на арене Эстадио Акрон в Сапопан. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу южнокорейцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первыми забили чехи – на 59-й минуте отличился Ладислав Крейчи. Южной Кореи удалось оформить камбек благодаря голам Хван Ин Бома и О Хен Гю.

В одном квартете Южная Корея и Чехия выступают вместе с Мексикой и ЮАР – их очное противостояние завершилось победой мексиканцев (2:0).

ЧМ-2026. Группа А

Первый тур. 12 июня

Южная Корея – Чехия – 2:1

Голы: Хван Ин Бом, 67, О Хен Гю, 80 – Крейчи, 59

Видеообзор матча

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил О Хён Гю (Южная Корея), асcист Хван Ин Бём.
67’
ГОЛ ! Мяч забил Хван Ин Бём (Южная Корея), асcист Ли Кан Ин.
59’
ГОЛ ! Мяч забил Ладислав Крейчи (Чехия), асcист Владимир Цоуфал.
По теме:
«Игра моментов». Реакция футболистов Мексики и ЮАР после матча-открытия ЧМ
Утренний камбек. Южная Корея обыграла Чехию в Гвадалахаре
ВИДЕО. Южная Корея забила второй гол после того, как мяч Чехии отменили
сборная Южной Кореи по футболу сборная Чехии по футболу ЧМ-2026 по футболу видео голов и обзор Ладислав Крейчи О Хен Гю
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(68)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПСЖ получил официальное предложение по Забарному. Известна сумма
Футбол | 11 июня 2026, 08:43 11
ПСЖ получил официальное предложение по Забарному. Известна сумма
ПСЖ получил официальное предложение по Забарному. Известна сумма

Украинца может подписать «Ливерпуль»

Сенсационный вариант. Трубин может заменить чемпиона мира в АПЛ
Футбол | 11 июня 2026, 08:15 9
Сенсационный вариант. Трубин может заменить чемпиона мира в АПЛ
Сенсационный вариант. Трубин может заменить чемпиона мира в АПЛ

Украинец интересует «Астон Виллу»

Яремчук получил важное известие. Роману нужно сделать сложный выбор
Футбол | 11.06.2026, 07:02
Яремчук получил важное известие. Роману нужно сделать сложный выбор
Яремчук получил важное известие. Роману нужно сделать сложный выбор
Ацтека довольна. Мексика обыграла ЮАР в матче с тремя удалениями
Футбол | 12.06.2026, 00:04
Ацтека довольна. Мексика обыграла ЮАР в матче с тремя удалениями
Ацтека довольна. Мексика обыграла ЮАР в матче с тремя удалениями
ФОТО. Игрок сборной Южной Кореи порвал футболку сопернику во время матча ЧМ
Футбол | 12.06.2026, 05:53
ФОТО. Игрок сборной Южной Кореи порвал футболку сопернику во время матча ЧМ
ФОТО. Игрок сборной Южной Кореи порвал футболку сопернику во время матча ЧМ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Фартануло корейцям
Ответить
+2
Популярные новости
Плотницкий объяснил поражение Украины от Японии на старте Лиги наций
Плотницкий объяснил поражение Украины от Японии на старте Лиги наций
10.06.2026, 18:04 3
Волейбол
Цыганков определился с новым клубом. Виктор выбрал высокую зарплату
Цыганков определился с новым клубом. Виктор выбрал высокую зарплату
10.06.2026, 10:58 43
Футбол
Тупчий пояснил победу Украины над Китаем в ЛН, ответив Плотницкому
Тупчий пояснил победу Украины над Китаем в ЛН, ответив Плотницкому
11.06.2026, 18:13
Волейбол
Караваев пояснил, почему вернулся в Шахтер, попрощавшись с Динамо
Караваев пояснил, почему вернулся в Шахтер, попрощавшись с Динамо
10.06.2026, 11:09 33
Футбол
ЗИНЧЕНКО: «Он лично мне позвонил. Трудно сказать «нет» такому клубу»
ЗИНЧЕНКО: «Он лично мне позвонил. Трудно сказать «нет» такому клубу»
10.06.2026, 09:35 2
Футбол
Усик выбирает между двумя соперниками. Украинец рискует потерять пояс
Усик выбирает между двумя соперниками. Украинец рискует потерять пояс
11.06.2026, 04:25 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отреагировало на переход Караваева в Шахтер
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отреагировало на переход Караваева в Шахтер
10.06.2026, 19:26 10
Футбол
Динамо нашло замену Бленуце и Герреро, которые покинут клуб
Динамо нашло замену Бленуце и Герреро, которые покинут клуб
10.06.2026, 11:44 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем