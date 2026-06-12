12 июня прошел матч первого тура группы А чемпионата мира 2026 между сборными Южной Кореи и Чехии.

Команды сыграли на арене Эстадио Акрон в Сапопан. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу южнокорейцев.

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Первыми забили чехи – на 59-й минуте отличился Ладислав Крейчи. Южной Кореи удалось оформить камбек благодаря голам Хван Ин Бома и О Хен Гю.

В одном квартете Южная Корея и Чехия выступают вместе с Мексикой и ЮАР – их очное противостояние завершилось победой мексиканцев (2:0).

ЧМ-2026. Группа А

Первый тур. 12 июня

Южная Корея – Чехия – 2:1

Голы: Хван Ин Бом, 67, О Хен Гю, 80 – Крейчи, 59

Видеообзор матча