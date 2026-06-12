Южная Корея – Чехия. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура чемпионата мира
В пятницу, 12-го июня, состоится поединок 1-го тура чемпионата мира-2026, в котором сразятся Южная Корея и Чехия. Матч пройдет в Гвадалахаре, на поле стадиона «Эстадио Акрон», начало в 05:00.
Второй матч на мундиале, и вновь в Мексике, но уже не в столице. Группа A, по всей видимости, будет принадлежать трем командам, поэтому очные матчи между ними рискуют оказаться решающими. И на самом деле определить, кто сильнее в паре азиатской и европейской сборных достаточно сложно.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Южная Корея – Чехия, за которой можно следить в украинской версии сайта.
Прогноз Sport.ua: Обе забьют за 1.91 по линии БК betking.
05:00
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В этом квартете сойдутся сборные Мексики, ЮАР, Южной Кореи и Чехии
Британец – о поединке Александра с Верховеном