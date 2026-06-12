В пятницу, 12-го июня, состоится поединок 1-го тура чемпионата мира-2026, в котором сразятся Южная Корея и Чехия. Матч пройдет в Гвадалахаре, на поле стадиона «Эстадио Акрон», начало в 05:00.

Второй матч на мундиале, и вновь в Мексике, но уже не в столице. Группа A, по всей видимости, будет принадлежать трем командам, поэтому очные матчи между ними рискуют оказаться решающими. И на самом деле определить, кто сильнее в паре азиатской и европейской сборных достаточно сложно.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Южная Корея – Чехия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua: Обе забьют за 1.91 по линии БК betking.