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Чемпионат мира
Южная Корея
12.06.2026 05:00 - : -
Чехия
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Чемпионат мира
12 июня 2026, 01:51 | Обновлено 12 июня 2026, 01:52
18
0

Южная Корея – Чехия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура чемпионата мира

12 июня 2026, 01:51 | Обновлено 12 июня 2026, 01:52
18
0
Южная Корея – Чехия. Текстовая трансляция матча
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В пятницу, 12-го июня, состоится поединок 1-го тура чемпионата мира-2026, в котором сразятся Южная Корея и Чехия. Матч пройдет в Гвадалахаре, на поле стадиона «Эстадио Акрон», начало в 05:00.

Второй матч на мундиале, и вновь в Мексике, но уже не в столице. Группа A, по всей видимости, будет принадлежать трем командам, поэтому очные матчи между ними рискуют оказаться решающими. И на самом деле определить, кто сильнее в паре азиатской и европейской сборных достаточно сложно.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Южная Корея – Чехия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua: Обе забьют за 1.91 по линии БК betking.

Прогноз Sport.ua
Южная Корея
12 июня 2026 -
05:00
Чехия
Обе забьют 1.91 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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