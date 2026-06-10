12 июня на Эстадио Акрон пройдет матч 1-го тура чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Южной Кореи и Чехии.

Поединок начнется в 05:00 по киевскому времени.

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Южная Корея

Команда уже давно отличается стабильностью. Будучи континентальным флагманом (хотя Кубок Азии никак не удается завоевать!), она постоянно и без заметных проблем пробивается на чемпионаты мира. Не стал исключением и последний цикл. В итоге там досрочно обеспечили себе первое место в группе основного раунда квалификации, а закончили с 22 очками в десяти поединках.

При этом товарищеские поединки складывались потом для Сона и компании по-разному. Мартовский сбор они откровенно провалили, уступив и Кот-д'Ивуару, и Австрии. Конечно же, кажется, что уроки с тех неудач были извлечены, тем более что потом только выигрывали. Но все же 5:0 с Трининад и Тобаго и 1:0 с Сальвадором - не те поединки, что точно показывают реальный актуальный уровень из-за низкого потенциала тех соперников.

Чехия

Сборная в плане участия в мундиалях невыгодно отличается от соперника. У нее есть громкие исторические достижения на этом уровне, но это во времена Чехословакии. После раздела страны стабильно (и периодически удачно) футболисты играли на Евро. А вот чемпионат мира до этого был только один. И только сейчас получилось наконец-то добыть заветную путевку. Причем с каким трудом: безнадежно проиграв спор хорватам за первое место в группе, потом, в марте, и с Ирландией, и с Данией играли 2:2, и побеждали в сериях пенальти.

Лучше получилось провести товарищеские встречи, уже накануне долгожданного турнира. Сначала со счетом 2:1 обыграли Косово, потом на гол больше забили Гватемале, закончив там победой 3:1.

Статистика личных встреч

Сборные трижды играли, все время в товарищеском формате. И пока что равенство: каждая победила по разу.

Прогноз

Букмекерские конторы рассматривают пару как равную. Ставим на то, что они не дадут совсем уж скучать и закончить с итоговыми обе команды забьют (коэффициент - 1,91).

Прогноз Sport.ua: Обе забьют за 1.91 по линии БК betking.