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Чемпионат мира
Иран
16.06.2026 04:00 – FT 2 : 2
Новая Зеландия
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Чемпионат мира
16 июня 2026, 06:17 | Обновлено 16 июня 2026, 07:03
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0

Иран – Новая Зеландия – 2:2. Перестрелка на ЧМ-2026. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча первого тура группы G чемпионата мира 2026

16 июня 2026, 06:17 | Обновлено 16 июня 2026, 07:03
514
0
Иран – Новая Зеландия – 2:2. Перестрелка на ЧМ-2026. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine
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16 июня в 04:00 началась встреча Ирана и Новой Зеландии в первом туре группы G на чемпионате мира 2026.

Встретились команды на арене «Соу-Фай Стедиум» в городе Инглвуд, штат Калифорния (США).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок выдался богатым на голы и довольно интригующим. Команды на двоих забили четыре мяча, но так и не выявили сильнейшего – 2:2.

Героем матча стал вингер Новой Зеландии Элайджа Джаст, который стал четвертым игроком на ЧМ-2026, оформившим дубль.

Также с положительной стороны проявил себя капитан Новой Зеландии Крис Вуд – два ассиста.

После первого тура в группе G царит равновесие, так как Бельгия и Египет тоже сыграли вничью (1:1).

ЧМ-2026. Группа G

Первый тур. 16 июня

Иран – Новая Зеландия – 2:2

Голы: Резаэян, 32, Мохеби, 64 – Джаст, 7, 54

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Мохаммад Мохеби (Иран), асcист Рамин Резаэян.
54’
ГОЛ ! Мяч забил Элайджа Джаст (Новая Зеландия), асcист Крис Вуд.
32’
ГОЛ ! Мяч забил Рамин Резаэян (Иран), асcист Shahriar Moghanlou.
7’
ГОЛ ! Мяч забил Элайджа Джаст (Новая Зеландия), асcист Крис Вуд.
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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