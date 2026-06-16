16 июня в 04:00 началась встреча Ирана и Новой Зеландии в первом туре группы G на чемпионате мира 2026.

Встретились команды на арене «Соу-Фай Стедиум» в городе Инглвуд, штат Калифорния (США).

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Поединок выдался богатым на голы и довольно интригующим. Команды на двоих забили четыре мяча, но так и не выявили сильнейшего – 2:2.

Героем матча стал вингер Новой Зеландии Элайджа Джаст, который стал четвертым игроком на ЧМ-2026, оформившим дубль.

Также с положительной стороны проявил себя капитан Новой Зеландии Крис Вуд – два ассиста.

После первого тура в группе G царит равновесие, так как Бельгия и Египет тоже сыграли вничью (1:1).

ЧМ-2026. Группа G

Первый тур. 16 июня

Иран – Новая Зеландия – 2:2

Голы: Резаэян, 32, Мохеби, 64 – Джаст, 7, 54