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Чемпионат мира
Иран
16.06.2026 04:00 – FT 2 : 2
Новая Зеландия
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Чемпионат мира
16 июня 2026, 06:06 | Обновлено 16 июня 2026, 06:42
602
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Дуэт Элайджа Вуд не помог. Иран и Новая Зеландия также сыграли вничью

Насыщенная на события и результативная встреча в Лос-Анджелесе сильнее не определила

16 июня 2026, 06:06 | Обновлено 16 июня 2026, 06:42
602
1 Comments
Дуэт Элайджа Вуд не помог. Иран и Новая Зеландия также сыграли вничью
Getty Images/Global Images Ukraine
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Участие национальной сборной Ирана в чемпионате мира в США, Мексике и Канаде, учитывая последние события в мире, до последнего оставалось под вопросом. Однако команда Амира Галеноя всё же добралась до места назначения, и уже ничто не могло остановить её на пути к началу выступлений на этом международном турнире. И поскольку несколькими часами ранее в группе G фавориты в лице Бельгии и Египта разделили очки в очной встрече, значение победного результата в игре между «львами» и Новой Зеландией в Лос-Анджелесе увеличилось в разы.

При этом вряд ли кто-то вообще ожидал увидеть в этой игре открытый и зрелищный футбол. В первую очередь, он все же имел место благодаря активной позиции иранской сборной на старте матча, когда команда Галеноя активно давила на соперников на чужой половине. Однако не успел Иран набрать обороты, как в ответ исключительно благодаря опыту Крис Вуд разыграл момент на седьмой минуте перед чужой штрафной и оформил голевую передачу на Элайджу Джастина.


x.com/NZ_Football

Этот интересный дуэт нападающих сборной Новой Зеландии впоследствии доставил иранцам немало хлопот, однако вначале «Принцы Персии» всё же добились желаемого в атаке. В середине первого тайма команда Галеноя полностью переиграла соперников, а когда команды вернулись на поле после перерыва, иранской сборной сразу же удалось отыграться. Были споры по поводу офсайда у Резаеяна на правом фланге штрафной на 32-й минуте во время отскока от Моганлу, после чего последовал результативный удар защитника, но если VAR промолчал, то, наверное, для этого были какие-то основания.

Тем временем игра продолжала только набирать обороты, и в конце первого тайма Новая Зеландия едва не пропустила во второй раз в результате стандартного положения, однако тогда офсайд у Мохаммада уже зафиксировали с высокой степенью достоверности. Но все самое интересное команды все равно приберегли для нас на второй тайм.


x.com/NZ_Football

Ни одна из сторон не хотела уступать в этой игре, как минимум, а иранская сборная в конце матча явно еще и стремилась к победе больше, чем соперники. Хотя новозеландцы забили первыми после перерыва. Снова Джаст и Вуд дали о себе знать на 55-й минуте, когда Элайджа оформил дубль ударом с правого фланга штрафной с передачи партнера. Но не прошло и десяти минут, как навес с правого фланга от неугомонного Резаеяна завершился ударом головой от Мохебби.

Отличие игры в последние полчаса матча после этого заключалось в том, что «белые» решили сохранить ничейный результат, а вот их соперники пытались играть до последнего в атаку. Но без существенных моментов у ворот Крокомба обошлось, так что если и планировались еще ничейные результаты на этом мундиале, то пусть этим игровым днем они и ограничатся. Слишком велика их плотность.

Следующий матч Иран проведет против Бельгии, а Новая Зеландия сыграет против Египта.

Чемпионат мира. Группа G. 1-й тур.

Иран – Новая Зеландия – 2:2

Голы: Резаэян, 32, Мохебби, 64 – Джаст, 7, 55

Предупреждение: Хаджсафи, 89

Иран: Бейранванд – Мохаммади, Хализаде, Немати, Резаэян – Мохебби, Эзатолахи, Годдос (Хаджсафи, 65), Юсефи (Гаеди, 46) – Тареми (Хоссейнзаде, 80), Моганлу (Алипур, 53).

Новая Зеландия: Крокомб – Какаче (Олд, 68), Боксолл, Серман, Пейн (Эллиот, 78) – Стаменич, Белл – Джаст, Сингх, Макковатт (Томас, 68) – Вуд.

Арбитр: Сеcар Артуро Рамос Паласуэлос (Кульякан, Мексика).

Стадион: «SoFi Стэдиум» (Лос-Анджелес).

Удары (в створ) – 17 (4) : 14 (8)
Угловые – 4:1
Оффсайды – 2:0

ИРАН - НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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це лайно шахедне,алах би їх в сраку їбав.
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