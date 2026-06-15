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Чемпионат мира
Иран
16.06.2026 04:00 - : -
Новая Зеландия
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Чемпионат мира
15 июня 2026, 22:10 |
782
0

Иран – Новая Зеландия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026

Встреча начнется 15 июня в 04:00 по Киеву

15 июня 2026, 22:10 |
782
0
Иран – Новая Зеландия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
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16 июня на Соу-Фай Стэдиум пройдет матч 1-го тура чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Ирана и Новой Зеландии.

Поединок начнется в 04:00 по киевскому времени.

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Иран

Команда стабильно оставалась флагманом азиатского футбола. И еще раз подтвердила свой статус в рамках квалификации на чемпионат мира. Она набрала 23 очка за десять матчей, выиграв свою группу основного раунда - выстреливший Узбекистан отстал на пару баллов. Но потом из-за войны всерьез обсуждалось, что турнир в Северной Америке будут бойкотировать.

Впрочем, сборная проводила параллельно товарищеские поединки. Причем неплохие в плане достигнутого результата и при этом их было достаточно. Даже в марте нашли возможность сыграть с Нигерией и Коста-Рики, причем, проиграв первой 1:2, разгромили вторую с пятью безответными мячами. А в конце весны - начале лета прибавили победы над Гамбией (3:1) и Мали (2:0).

Новая Зеландия

Сборная сейчас просто лишена серьезных барьеров на пути к мундиалю. Единственный мощный футбольный коллектив в Океании, Австралия, уже давно перебралась в Азию, а с нынешнего цикла даже необходимость играть в межконтинентальных плей-офф отпала. В итоге, даже не особенно вспотев, получилось обеспечить себя пропуском.

Иное дело поединки с по-настоящему серьезными соперниками, даже в товарищеском формате. Да, получилось обыграть Чили, причем разгромно, 4:1. Но, помимо этого успеха с пребывающем в кризисе соперником, за последний год, с прошлого лета, была только одна ничья, с Норвегией - все остальные матчи приносили исключительно поражения. В том числе уже в июне Вуд и компания были разгромлены Гаити 4-0 и обыграны прагматичной Англией 0:1.

Статистика личных встреч

Этот поединок станет только первым для сборных - до этого не было даже товарищеских матчей ни разу.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом этого противостояния Тареми и компанию. Тот случай, когда не нужно спорить - ставим на то, что в этой встрече выиграют номинальные хозяева (коэффициент - 1,87).

Прогноз Sport.ua: Победа Ирана за 1.87 по линии БК betking.

Прогноз Sport.ua
Иран
16 июня 2026 -
04:00
Новая Зеландия
Победа Ирана 1.87 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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