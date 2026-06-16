Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Иран – Новая Зеландия. Текстовая трансляция матча
Чемпионат мира
Иран
16.06.2026 04:00 - : -
Новая Зеландия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
16 июня 2026, 01:22 | Обновлено 16 июня 2026, 02:40
25
0

Иран – Новая Зеландия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура чемпионата мира

16 июня 2026, 01:22 | Обновлено 16 июня 2026, 02:40
25
0
Иран – Новая Зеландия. Текстовая трансляция матча
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Во вторник, 16-го июня, состоится поединок 1-го тура чемпионата мира-2026, в котором сразятся Иран и Новая Зеландия. Матч пройдет в Лос-Анджелесе, на поле стадиона «SoFi Стэдиум», начало в 04:00.

Сборная Ирана сама по себе привлекает достаточно много внимания на этом турнире, куда и вовсе ее могли не пустить, а теперь каждый ее матч будет находиться под угрозой срыва из-за возможных провокаций. Новая Зеландия первой попробует сыграть против такого спорного соперника, и поскольку Бельгия и Египет сильнейшего ранее в этот игровой день не определили, победитель матча возглавит квартет G и будет одной ногой в плей-офф.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Иран – Новая Зеландия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua: Победа Ирана за 1.87 по линии БК betking.

Прогноз Sport.ua
Иран
16 июня 2026 -
04:00
Новая Зеландия
Победа Ирана 1.87 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ФОТО. США забанили флаг Ирана на чемпионате мира. Решение готово
«Они не заслужили». Реакция тренера Эквадора на поражение на ЧМ-2026
Неймар пропустит второй матч Бразилии на чемпионате мира 2026
сборная Новой Зеландии по футболу сборная Ирана по футболу ЧМ-2026 по футболу текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсация! Джастин Гейджи одолел окровавленного Топурию и стал чемпионом UFC
MMA | 15 июня 2026, 08:13 3
Сенсация! Джастин Гейджи одолел окровавленного Топурию и стал чемпионом UFC
Сенсация! Джастин Гейджи одолел окровавленного Топурию и стал чемпионом UFC

Невероятно зрелищный поединок был остановлен после четвертого раунда из-за травм грузинского бойца

Определился обладатель Кубка Стэнли сезона НХЛ
Хоккей | 15 июня 2026, 06:15 12
Определился обладатель Кубка Стэнли сезона НХЛ
Определился обладатель Кубка Стэнли сезона НХЛ

Каролина закрыла серию с Вегасом

Ушел из жизни известный украинский футболист, который играл в Премьер-лиге
Футбол | 15.06.2026, 12:49
Ушел из жизни известный украинский футболист, который играл в Премьер-лиге
Ушел из жизни известный украинский футболист, который играл в Премьер-лиге
Скоро – жеребьевка. Потенциальные соперники Динамо в отборе Лиги Европы
Футбол | 15.06.2026, 20:23
Скоро – жеребьевка. Потенциальные соперники Динамо в отборе Лиги Европы
Скоро – жеребьевка. Потенциальные соперники Динамо в отборе Лиги Европы
ФОТО. Назван лучший игрок матча ЧМ-2026 между Бельгией и Египтом
Футбол | 16.06.2026, 00:39
ФОТО. Назван лучший игрок матча ЧМ-2026 между Бельгией и Египтом
ФОТО. Назван лучший игрок матча ЧМ-2026 между Бельгией и Египтом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Соглашение достигнуто. Футболист Динамо уходит к прямому конкуренту
Соглашение достигнуто. Футболист Динамо уходит к прямому конкуренту
14.06.2026, 11:30 7
Футбол
Камбэк чемпионов. Украина и Польша определили победителя на тай-брейке
Камбэк чемпионов. Украина и Польша определили победителя на тай-брейке
14.06.2026, 10:20 18
Волейбол
Барселона подпишет контракт со звездным нападающим на 1 млрд евро
Барселона подпишет контракт со звездным нападающим на 1 млрд евро
14.06.2026, 21:14
Футбол
WBC выступил с четким вердиктом по поводу скандала в бою Усик – Верховен
WBC выступил с четким вердиктом по поводу скандала в бою Усик – Верховен
14.06.2026, 06:22
Бокс
Усик встретился со звездным чемпионом. Будет громкий бой
Усик встретился со звездным чемпионом. Будет громкий бой
15.06.2026, 04:22
Бокс
Один из лучших боксеров планеты покорил третий дивизион и стал чемпионом
Один из лучших боксеров планеты покорил третий дивизион и стал чемпионом
14.06.2026, 09:13
Бокс
Легендарный клуб изучает трансфер Забарного
Легендарный клуб изучает трансфер Забарного
14.06.2026, 09:30 6
Футбол
Три клуба снялись с чемпионата Украины после завершения сезона 2025/26
Три клуба снялись с чемпионата Украины после завершения сезона 2025/26
15.06.2026, 15:01
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем