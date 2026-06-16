Во вторник, 16-го июня, состоится поединок 1-го тура чемпионата мира-2026, в котором сразятся Иран и Новая Зеландия. Матч пройдет в Лос-Анджелесе, на поле стадиона «SoFi Стэдиум», начало в 04:00.

Сборная Ирана сама по себе привлекает достаточно много внимания на этом турнире, куда и вовсе ее могли не пустить, а теперь каждый ее матч будет находиться под угрозой срыва из-за возможных провокаций. Новая Зеландия первой попробует сыграть против такого спорного соперника, и поскольку Бельгия и Египет сильнейшего ранее в этот игровой день не определили, победитель матча возглавит квартет G и будет одной ногой в плей-офф.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Иран – Новая Зеландия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua: Победа Ирана за 1.87 по линии БК betking.