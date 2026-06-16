Отыгрались, но оступились. Уругвай и Саудовская Аравия сыграли вничью
Команды обменялись голами
Состоялся очередной поединок чемпионата мира, в котором встретились сборные Саудовской Аравии и Уругвая.
В начале поединка номинальные гости попытались завладеть территориальным преимуществом, и ситуацию обострил Араухо, который с линии штрафной не сумел пробить голкипера. Футболисты Саудовской Аравии не стали концентрироваться на обороне, отвечая своими атаками.
В целом на поле шла равная игра. У Уругвая активностью выделялся все тот же Араухо, но его усилий было слишком мало для создания угроз у ворот соперников. Аравийцы вполне уверенно справлялись с неспешными позиционными атаками оппонентов. И все же, уругвайцы организовали опасный момент, но Винья в падении головой не переиграл Аль-Оваиса.
А в конце тайма всплеск активности «соколов» завершился неприятностями для команды Марсело Бьелсы. Сначала блестящая реакция Муслеры не дала отличиться Аль-Амри, но затем тот же Аль-Амри на добивании отправил мяч в ворота. «Ла селести» сразу попытались исправить положение, но на перерыв команды ушли с минимальным преимуществом Саудовской Аравии.
أفضل تصوير وأقوى ردة فعل ممكن تشوفها— هلالي وان جار الزمن (@game1377) June 15, 2026
اللقطة ذي تختصر كل شيء
والله فرحة الوطن غير غير غير يا عالم! شوفوا كيف انفجر المكان لحظة هدف عبدالإله العمري قشعريرة مو طبيعية#المنتخب_السعودي #FIFAWorldCup#WorldCup
#المنتخب_السعودي#كأس_العالم#كأس_العالم2026#مونديال_2026… pic.twitter.com/4D94hzowWM
После возобновления игры сборная Уругвая сразу начала демонстрировать плоды мужского разговора в раздевалке, активно оказывая давление на оборону соперников. В эпицентре внимания несколько раз оказывался Виньяс. На его удар головой в прыжке среагировал Аль-Оваис, а после навеса с углового Виньяс пробил рядом со штангой. Активно вошел в игру Каноббио, который постоянно держал в напряжении соперников.
Саудиты об атаке не помышляли, отбиваясь от наскоков сборной Уругвая. Едва не сравнял счет Угарте, который низовым ударом из-за пределов штрафной попал в штангу. И в этом эпизоде не обошлось без спасительного участия Аль-Оваиса: голкипер кончиками пальцев дотянулся до мяча.
И все же, уругвайцы сумели сравнять счет. Причем сделали это также на добивании – отличился Араухо. Но «Ла селести» ничьей было недостаточно, и оставшееся время они штурмовали штрафную соперников. Последние минут десять встречи мяч практически не покидал половину поля Саудовской Аравии. «Соколы» из последних сил оборонялись, а их голкипер действовал безупречно. Во втором тайме уругвайцы нанесли более двадцати ударов по воротам соперников, но так и не смогли вырвать победу.
Man wants more followers too 😭😂 #fifaworldcup https://t.co/NaX8Hfo9Dy— smoke (@theblaqsmoke) June 16, 2026
Таким образом, все команды группы Н сыграли вничью. В следующем туре Уругвай встретится с Кабо-Верде, а Саудовская Аравия будет противостоять Испании.
Чемпионат мира. Группа Н. 1-й тур.
Саудовская Аравия – Уругвай – 1:1
Голы: Аль-Амри (41) – Араухо (80)
Предупреждение: Аль-Амри (44)
Саудовская Аравия: Аль-Оваис, Абдулхамид (Ладжами, 93), Тамбакти, Аль-Амри, Аль-Харби (Аль-Хамдан, (93), Абу Аль-Шамат (Бушай, 82), Канно, Аль-Хайбари, Салем Аль-Давсари, Аль-Джувайр (Нассер Аль-Давсари, 63), Аль-Бурайкан (Хеджи, 93).
Уругвай: Муслера, Варела, Касерес, Оливера, Винья (Санабрия, 46), Вальверде, Угарте (Де Ла Крус, 73), Бентанкур, Араухо (Родригес, 81), Виньяс (Агирре, 90), Нуньес (Каноббио, 46).
Арбитр: Маурицио Мариани (Италия)
Стадион Hard Rock Stadium (Майами Гарденс, США)
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