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Чемпионат мира
Саудовская Аравия
16.06.2026 01:00 – FT 1 : 1
Уругвай
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Чемпионат мира
16 июня 2026, 03:05 | Обновлено 16 июня 2026, 03:59
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Отыгрались, но оступились. Уругвай и Саудовская Аравия сыграли вничью

Команды обменялись голами

16 июня 2026, 03:05 | Обновлено 16 июня 2026, 03:59
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2 Comments
Отыгрались, но оступились. Уругвай и Саудовская Аравия сыграли вничью
Getty Images/Global Images Ukraine
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Состоялся очередной поединок чемпионата мира, в котором встретились сборные Саудовской Аравии и Уругвая.

В начале поединка номинальные гости попытались завладеть территориальным преимуществом, и ситуацию обострил Араухо, который с линии штрафной не сумел пробить голкипера. Футболисты Саудовской Аравии не стали концентрироваться на обороне, отвечая своими атаками.

В целом на поле шла равная игра. У Уругвая активностью выделялся все тот же Араухо, но его усилий было слишком мало для создания угроз у ворот соперников. Аравийцы вполне уверенно справлялись с неспешными позиционными атаками оппонентов. И все же, уругвайцы организовали опасный момент, но Винья в падении головой не переиграл Аль-Оваиса.

А в конце тайма всплеск активности «соколов» завершился неприятностями для команды Марсело Бьелсы. Сначала блестящая реакция Муслеры не дала отличиться Аль-Амри, но затем тот же Аль-Амри на добивании отправил мяч в ворота. «Ла селести» сразу попытались исправить положение, но на перерыв команды ушли с минимальным преимуществом Саудовской Аравии.

После возобновления игры сборная Уругвая сразу начала демонстрировать плоды мужского разговора в раздевалке, активно оказывая давление на оборону соперников. В эпицентре внимания несколько раз оказывался Виньяс. На его удар головой в прыжке среагировал Аль-Оваис, а после навеса с углового Виньяс пробил рядом со штангой. Активно вошел в игру Каноббио, который постоянно держал в напряжении соперников.

Саудиты об атаке не помышляли, отбиваясь от наскоков сборной Уругвая. Едва не сравнял счет Угарте, который низовым ударом из-за пределов штрафной попал в штангу. И в этом эпизоде не обошлось без спасительного участия Аль-Оваиса: голкипер кончиками пальцев дотянулся до мяча.

И все же, уругвайцы сумели сравнять счет. Причем сделали это также на добивании – отличился Араухо. Но «Ла селести» ничьей было недостаточно, и оставшееся время они штурмовали штрафную соперников. Последние минут десять встречи мяч практически не покидал половину поля Саудовской Аравии. «Соколы» из последних сил оборонялись, а их голкипер действовал безупречно. Во втором тайме уругвайцы нанесли более двадцати ударов по воротам соперников, но так и не смогли вырвать победу.

Таким образом, все команды группы Н сыграли вничью. В следующем туре Уругвай встретится с Кабо-Верде, а Саудовская Аравия будет противостоять Испании.

Чемпионат мира. Группа Н. 1-й тур.

Саудовская Аравия – Уругвай – 1:1

Голы: Аль-Амри (41) – Араухо (80)

Предупреждение: Аль-Амри (44)

Саудовская Аравия: Аль-Оваис, Абдулхамид (Ладжами, 93), Тамбакти, Аль-Амри, Аль-Харби (Аль-Хамдан, (93), Абу Аль-Шамат (Бушай, 82), Канно, Аль-Хайбари, Салем Аль-Давсари, Аль-Джувайр (Нассер Аль-Давсари, 63), Аль-Бурайкан (Хеджи, 93).

Уругвай: Муслера, Варела, Касерес, Оливера, Винья (Санабрия, 46), Вальверде, Угарте (Де Ла Крус, 73), Бентанкур, Араухо (Родригес, 81), Виньяс (Агирре, 90), Нуньес (Каноббио, 46).

Арбитр: Маурицио Мариани (Италия)

Стадион Hard Rock Stadium (Майами Гарденс, США)

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ – УРУГВАЙ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 2
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обидві команди просрали чудову нагоду набрати надважливих (особливо враховуючи нічию Іспанії) 3 очки. Уругвай по грі точно мав перемагати, вважаю що саудити відскочили
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+1
Голкіпер арабів сьогодні лев матчу. 
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