Отыгрались, но оступились. Уругвай и Саудовская Аравия сыграли вничью

Состоялся очередной поединок чемпионата мира, в котором встретились сборные Саудовской Аравии и Уругвая.

В начале поединка номинальные гости попытались завладеть территориальным преимуществом, и ситуацию обострил Араухо, который с линии штрафной не сумел пробить голкипера. Футболисты Саудовской Аравии не стали концентрироваться на обороне, отвечая своими атаками.

В целом на поле шла равная игра. У Уругвая активностью выделялся все тот же Араухо, но его усилий было слишком мало для создания угроз у ворот соперников. Аравийцы вполне уверенно справлялись с неспешными позиционными атаками оппонентов. И все же, уругвайцы организовали опасный момент, но Винья в падении головой не переиграл Аль-Оваиса.

А в конце тайма всплеск активности «соколов» завершился неприятностями для команды Марсело Бьелсы. Сначала блестящая реакция Муслеры не дала отличиться Аль-Амри, но затем тот же Аль-Амри на добивании отправил мяч в ворота. «Ла селести» сразу попытались исправить положение, но на перерыв команды ушли с минимальным преимуществом Саудовской Аравии.

أفضل تصوير وأقوى ردة فعل ممكن تشوفها

اللقطة ذي تختصر كل شيء

والله فرحة الوطن غير غير غير يا عالم! شوفوا كيف انفجر المكان لحظة هدف عبدالإله العمري قشعريرة مو طبيعية#المنتخب_السعودي #FIFAWorldCup#WorldCup



​#المنتخب_السعودي#كأس_العالم#كأس_العالم2026#مونديال_2026… pic.twitter.com/4D94hzowWM — هلالي وان جار الزمن (@game1377) June 15, 2026

После возобновления игры сборная Уругвая сразу начала демонстрировать плоды мужского разговора в раздевалке, активно оказывая давление на оборону соперников. В эпицентре внимания несколько раз оказывался Виньяс. На его удар головой в прыжке среагировал Аль-Оваис, а после навеса с углового Виньяс пробил рядом со штангой. Активно вошел в игру Каноббио, который постоянно держал в напряжении соперников.

Саудиты об атаке не помышляли, отбиваясь от наскоков сборной Уругвая. Едва не сравнял счет Угарте, который низовым ударом из-за пределов штрафной попал в штангу. И в этом эпизоде не обошлось без спасительного участия Аль-Оваиса: голкипер кончиками пальцев дотянулся до мяча.

И все же, уругвайцы сумели сравнять счет. Причем сделали это также на добивании – отличился Араухо. Но «Ла селести» ничьей было недостаточно, и оставшееся время они штурмовали штрафную соперников. Последние минут десять встречи мяч практически не покидал половину поля Саудовской Аравии. «Соколы» из последних сил оборонялись, а их голкипер действовал безупречно. Во втором тайме уругвайцы нанесли более двадцати ударов по воротам соперников, но так и не смогли вырвать победу.

Таким образом, все команды группы Н сыграли вничью. В следующем туре Уругвай встретится с Кабо-Верде, а Саудовская Аравия будет противостоять Испании.

Чемпионат мира. Группа Н. 1-й тур.

Саудовская Аравия – Уругвай – 1:1

Голы: Аль-Амри (41) – Араухо (80)

Предупреждение: Аль-Амри (44)

Саудовская Аравия: Аль-Оваис, Абдулхамид (Ладжами, 93), Тамбакти, Аль-Амри, Аль-Харби (Аль-Хамдан, (93), Абу Аль-Шамат (Бушай, 82), Канно, Аль-Хайбари, Салем Аль-Давсари, Аль-Джувайр (Нассер Аль-Давсари, 63), Аль-Бурайкан (Хеджи, 93).

Уругвай: Муслера, Варела, Касерес, Оливера, Винья (Санабрия, 46), Вальверде, Угарте (Де Ла Крус, 73), Бентанкур, Араухо (Родригес, 81), Виньяс (Агирре, 90), Нуньес (Каноббио, 46).

Арбитр: Маурицио Мариани (Италия)

Стадион Hard Rock Stadium (Майами Гарденс, США)

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ – УРУГВАЙ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА