16 июня в 01:00 начался поединок группы Н на чемпионате мира 2026, в котором встретились Саудовская Аравия и Уругвай.

Местом проведения матча стала арена «Hard Rock Stadium» в городе Майами (США).

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Сборная Уругвая вслед за Испанией потеряла очки в матче с саудовцами — 1:1.

Азиатская команда забила первой на 41-й минуте и долгое время удерживала результат.

Постоянное давление Уругвая во втором тайме принесло свои плоды: на 80-й минуте Максимилиано Араухо восстановил равновесие.

На большее уругвайцы посягнуть не сумели, и в этом есть заслуга вратаря Саудовской Аравии Мухаммеду аль-Овеису, который совершил девять сейвов.

В группе H все четыре команды имеют по одному баллу, так как Испания тоже сыграла вничью с Кабо-Верде (0:0).

Интересно, что это уже третий подряд ничейный матч на чемпионате мира 2026. На данный момент семь из 15 матчей на турнире завершились без победителя.

ЧМ-2026. Группа Н

Первый тур. 16 июня

Саудовская Аравия – Уругвай – 1:1

Голы: Аль-Амри, 41 – Араухо, 80

Видео голов и обзор матча: