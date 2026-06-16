Саудовская Аравия – Уругвай – 1:1. Снова ничья на ЧМ-2026. Видео голов
Смотрите видеообзор матча первого тура группы Н чемпионата мира 2026
16 июня в 01:00 начался поединок группы Н на чемпионате мира 2026, в котором встретились Саудовская Аравия и Уругвай.
Местом проведения матча стала арена «Hard Rock Stadium» в городе Майами (США).
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Сборная Уругвая вслед за Испанией потеряла очки в матче с саудовцами — 1:1.
Азиатская команда забила первой на 41-й минуте и долгое время удерживала результат.
Постоянное давление Уругвая во втором тайме принесло свои плоды: на 80-й минуте Максимилиано Араухо восстановил равновесие.
На большее уругвайцы посягнуть не сумели, и в этом есть заслуга вратаря Саудовской Аравии Мухаммеду аль-Овеису, который совершил девять сейвов.
В группе H все четыре команды имеют по одному баллу, так как Испания тоже сыграла вничью с Кабо-Верде (0:0).
Интересно, что это уже третий подряд ничейный матч на чемпионате мира 2026. На данный момент семь из 15 матчей на турнире завершились без победителя.
ЧМ-2026. Группа Н
Первый тур. 16 июня
Саудовская Аравия – Уругвай – 1:1
Голы: Аль-Амри, 41 – Араухо, 80
Видео голов и обзор матча:
События матча
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