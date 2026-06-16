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Чемпионат мира
Саудовская Аравия
16.06.2026 01:00 – FT 1 : 1
Уругвай
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Чемпионат мира
16 июня 2026, 03:11 | Обновлено 16 июня 2026, 03:56
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Саудовская Аравия – Уругвай – 1:1. Снова ничья на ЧМ-2026. Видео голов

Смотрите видеообзор матча первого тура группы Н чемпионата мира 2026

16 июня 2026, 03:11 | Обновлено 16 июня 2026, 03:56
277
0
Саудовская Аравия – Уругвай – 1:1. Снова ничья на ЧМ-2026. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine
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16 июня в 01:00 начался поединок группы Н на чемпионате мира 2026, в котором встретились Саудовская Аравия и Уругвай.

Местом проведения матча стала арена «Hard Rock Stadium» в городе Майами (США).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Уругвая вслед за Испанией потеряла очки в матче с саудовцами — 1:1.

Азиатская команда забила первой на 41-й минуте и долгое время удерживала результат.

Постоянное давление Уругвая во втором тайме принесло свои плоды: на 80-й минуте Максимилиано Араухо восстановил равновесие.

На большее уругвайцы посягнуть не сумели, и в этом есть заслуга вратаря Саудовской Аравии Мухаммеду аль-Овеису, который совершил девять сейвов.

В группе H все четыре команды имеют по одному баллу, так как Испания тоже сыграла вничью с Кабо-Верде (0:0).

Интересно, что это уже третий подряд ничейный матч на чемпионате мира 2026. На данный момент семь из 15 матчей на турнире завершились без победителя.

ЧМ-2026. Группа Н

Первый тур. 16 июня

Саудовская Аравия – Уругвай – 1:1

Голы: Аль-Амри, 41 – Араухо, 80

Видео голов и обзор матча:

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Максимилиано Араухо (Уругвай).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Абдулла Аль-Амри (Саудовская Аравия).
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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