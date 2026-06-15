16 июня на Хард Рок Стэдиум пройдет матч 1-го тура чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Саудовской Аравии и Уругвая.

Поединок начнется в 01:00 по киевскому времени.

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Саудовская Аравия

Команда, по крайней мере, по меркам своего континента котировалась стабильно высоко. А на новый уровень ее хотели вывести, заманив Манчини. Но Роберто разочаровал, в том числе на старте квалификации. Впрочем, даже сняв его, один из фаворитов все равно закончил третьим в основной группе - пришлось потом с трудом опережать Ирак в дополнительном раунде отбора, где конкуренты сыграли вничью и побеждали Индонезию.

В 2026-м году сборная сначала проигрывала всем подряд - Египту и Сербии в марте, Эквадору в самом конце весны. Но летом хотя бы что-то начало получаться. Скромный Пуэрто-Рико и вовсе разгромили 3-0, против сильного Сенегала удалось удержать довольно престижную нулевую ничью.

Уругвай

Сборная за последние годы, при Бьелсе, омолодила состав - из привычных ветеранов в обойме к конце квалификации остался только Муслера, что явно доигрывает после возвращения из Европы в Латинскую Америку. Но все равно получилось добиться главного: сравнительно комфортно вышли на очередной мундиаль, набрав в восемнадцати поединках 28 очков - наравне с Бразилией, и больше было только у Эквадора и, конечно, Бразилии.

Без турнирной мотивации у команды, похоже, начинаются проблемы. По крайней мере, она практически провалила крайние товарищеские матчи. Еще в ноябре было поражение США (причем 1-5!) при ничьей с Мексикой. А в марте на сборах латиноамериканцы закончили 1-1 с Англией и 0-0 с Алжиром. И примечательно, что сейчас только тренировались, не проведя в начале лета ни единого контрольного поединка.

Статистика личных встреч

В товарищеских поединках начала века у саудитов была победа (2002-й) и ничья (2016-й). Но единственный официальный матч, на позапрошлом мундиале, выиграли уругвайцы.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут здесь особенной интриги. Согласимся: Вальверде и компания явно сильнее, ставим на их победу с форой -1 гол (коэффициент - 1,71).

Прогноз Sport.ua: Фора Уругвая (-1) за 1.71 по линии БК betking.