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Саудовская Аравия
16.06.2026 01:00 - : -
Уругвай
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Чемпионат мира
15 июня 2026, 03:28 | Обновлено 15 июня 2026, 03:57
41
0

Саудовская Аравия – Уругвай. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка группы Н чемпионата мира

15 июня 2026, 03:28 | Обновлено 15 июня 2026, 03:57
41
0
Саудовская Аравия – Уругвай. Текстовая трансляция матча
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Во вторник, 16 июня, состоится поединок группы Н чемпионата мира, в котором встретятся сборные Саудовской Аравии и Уругвая. Матч состоится на «Hard Rock Stadium» (Майами Гарденс, США), игра начнется в 01:00 по киевскому времени.

Сборная Саудовской Аравии только один раз в истории смогла преодолеть групповой раунд и выйти в плей-офф мундиаля. Произошло это на ЧМ-1994, когда в 1/8 финала «соколы» проиграли Швеции со счетом 1:3. На прошлом мировом первенстве Саудовская Аравия заняла последнее место группы, в которой также были представлены Мексика, Польша и Аргентина.

Уругвай дважды выигрывал чемпионаты мира в далеких 1930-м и 1950-м годах. Трижды «ла селести» боролись за «бронзовые» медали, но проигрывали в матчах за третье место. В Катаре уругвайцы также не смогли выйти из группы, уступив место в плей-офф Южной Корее и Португалии.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Саудовская Аравия – Уругвай, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Саудовская Аравия
16 июня 2026 -
01:00
Уругвай
Победа Уругвая 1.50 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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