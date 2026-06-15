Во вторник, 16 июня, состоится поединок группы Н чемпионата мира, в котором встретятся сборные Саудовской Аравии и Уругвая. Матч состоится на «Hard Rock Stadium» (Майами Гарденс, США), игра начнется в 01:00 по киевскому времени.

Сборная Саудовской Аравии только один раз в истории смогла преодолеть групповой раунд и выйти в плей-офф мундиаля. Произошло это на ЧМ-1994, когда в 1/8 финала «соколы» проиграли Швеции со счетом 1:3. На прошлом мировом первенстве Саудовская Аравия заняла последнее место группы, в которой также были представлены Мексика, Польша и Аргентина.

Уругвай дважды выигрывал чемпионаты мира в далеких 1930-м и 1950-м годах. Трижды «ла селести» боролись за «бронзовые» медали, но проигрывали в матчах за третье место. В Катаре уругвайцы также не смогли выйти из группы, уступив место в плей-офф Южной Корее и Португалии.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Саудовская Аравия – Уругвай, за которой можно следить в украинской версии сайта.