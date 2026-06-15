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Чемпионат мира
Нидерланды
14.06.2026 23:00 – FT 2 : 2
Япония
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Чемпионат мира
15 июня 2026, 01:09 | Обновлено 15 июня 2026, 01:10
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Нидерланды – Япония – 2:2. Триллер за 45 минут. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча первого тура группы F чемпионата мира 2026

15 июня 2026, 01:09 | Обновлено 15 июня 2026, 01:10
1468
0
Нидерланды – Япония – 2:2. Триллер за 45 минут. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine
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14 июня в 23:00 стартовал матч первого тура чемпионата мира 2026 между сборными Нидерландов и Японии.

Команды на стадионе «Эй-ти-энд-ти» в Арлингтоне, штат Техас, выдали один из самых эмоциональных матчей турнира.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом тайме футболисты действовали осторожно, чтобы после перерыва показать максимум своих возможностей.

Нидерланды вышли вперёд благодаря голу Вирджила ван Дейка, однако японцы довольно быстро ответили.

Во второй раз команда Рональда Кумана забила на 64-й минуте и долго удерживала преимущество.

Казалось, что Нидерланды уже не упустят победу, но все произошло неожиданно: Япония нашла свой момент в концовке и вырвала ничью – 2:2.

Вместе с Нидерландами и Японией в группе F на чемпионате мира выступают сборные Швеции и Туниса, которые проведут свой матч 15 июня в 05:00.

ЧМ-2026. Группа F

Первый тур. 14 июня

Нидерланды – Япония – 2:2

Голы: ван Дейк, 51, Саммервилл, 64 – Накамура, 57, Камада, 88

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Даити Камада (Япония), асcист Коки Огава.
64’
ГОЛ ! Мяч забил Крисенсио Саммервилл (Нидерланды), асcист Райан Гравенберх.
57’
ГОЛ ! Мяч забил Кейто Накамура (Япония), асcист Такэфуса Кубо.
50’
ГОЛ ! Мяч забил Вирджил ван Дейк (Нидерланды), асcист Райан Гравенберх.
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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