Куман объяснил, почему Нидерланды не сумели одолеть Японию на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман поделился впечатлениями после матча с Японией, в котором его подопечные сыграли вничью (2:2), пропустив второй гол на 89-й минуте:

«Доволен ли я результатом? Не тогда, когда ты дважды вел в счете. Я считаю, что это был отличный матч, поэтому сыграть вничью – вполне нормально.

Я сделал замены именно потому, что увидел, что у нас проблемы. Мемфис и Копмейнерс – игроки, которые умеют контролировать мяч, а наши вингеры не оказывали достаточного давления на их крайних защитников, которые внезапно стали подключаться к атаке.

Обычно игроки сборной Японии прессингуют высоко. Сейчас они делали это только тогда, когда проигрывали. Раньше такого не было. Думаю, это из-за страха. Они выжидали и держали игроков за линией мяча.

В таких моментах нужно терпение, скорость на фланге и нападающий, способный играть в глубине поля, но такой глубины не было. Было очень сложно. Приходилось ждать.

Жаль, что второй мяч в наши ворота был забит после углового. У нас четыре игрока окружали соперника. В штрафной площади нужно блокировать мяч и действовать агрессивно.

Результат – это самое важное. Япония – очень сильная, качественная команда. Я могу с этим смириться. Есть много чему поучиться. Но я увидел и очень хорошие моменты», – подытожил Куман.

Видеообзор матча Нидерланды – Япония: