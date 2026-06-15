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Нидерланды
14.06.2026 23:00 – FT 2 : 2
Япония
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Чемпионат мира
15 июня 2026, 11:01 |
174
0

Куман объяснил, почему Нидерланды не сумели одолеть Японию на ЧМ-2026

Главный тренер Oranje прокомментировал результат матча, который завершился со счетом 2:2

15 июня 2026, 11:01 |
174
0
Куман объяснил, почему Нидерланды не сумели одолеть Японию на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Куман
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Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман поделился впечатлениями после матча с Японией, в котором его подопечные сыграли вничью (2:2), пропустив второй гол на 89-й минуте:

«Доволен ли я результатом? Не тогда, когда ты дважды вел в счете. Я считаю, что это был отличный матч, поэтому сыграть вничью – вполне нормально.

Я сделал замены именно потому, что увидел, что у нас проблемы. Мемфис и Копмейнерс – игроки, которые умеют контролировать мяч, а наши вингеры не оказывали достаточного давления на их крайних защитников, которые внезапно стали подключаться к атаке.

Обычно игроки сборной Японии прессингуют высоко. Сейчас они делали это только тогда, когда проигрывали. Раньше такого не было. Думаю, это из-за страха. Они выжидали и держали игроков за линией мяча.

В таких моментах нужно терпение, скорость на фланге и нападающий, способный играть в глубине поля, но такой глубины не было. Было очень сложно. Приходилось ждать.

Жаль, что второй мяч в наши ворота был забит после углового. У нас четыре игрока окружали соперника. В штрафной площади нужно блокировать мяч и действовать агрессивно.

Результат – это самое важное. Япония – очень сильная, качественная команда. Я могу с этим смириться. Есть много чему поучиться. Но я увидел и очень хорошие моменты», – подытожил Куман.

Видеообзор матча Нидерланды Япония:

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Даити Камада (Япония), асcист Коки Огава.
64’
ГОЛ ! Мяч забил Крисенсио Саммервилл (Нидерланды), асcист Райан Гравенберх.
57’
ГОЛ ! Мяч забил Кейто Накамура (Япония), асcист Такэфуса Кубо.
50’
ГОЛ ! Мяч забил Вирджил ван Дейк (Нидерланды), асcист Райан Гравенберх.
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ЧМ-2026 по футболу сборная Нидерландов по футболу сборная Японии по футболу Рональд Куман пресс-конференция Мемфис Депай Тен Копмейнерс
Николай Тытюк Источник: NOS.nl
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