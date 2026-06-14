14 июня на AT&T Стэдиум пройдет матч 1-го тура чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Нидерландов и Японии.

Поединок начнется в 23:00 по европейскому времени.

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Нидерланды

Команда как раз в рамках мундиаля, в Катаре четыре года назад, смогла всерьез напомнить о себе. После того турнира ван Гала сменил Куман, и, после неубедительного старта, очень неплохо справлялся. Тут и, особенно, полуфинал Евро, и выход в плей-офф Лиги Наций, и ожидаемое, первое место в своей группе в рамках прошлогодней квалификации.

Вроде бы в 2026-м году голландцы убедительно стартовали, в первом товарищеском поединке, в марте, победив 2:1 сильную сейчас Норвегию. Но уже через пару дней была только ничья с Эквадором. А перед турниром в контрольной встрече и вовсе дома, в Роттердаме, уступили 0:1 Алжиру. Потом чуть не продлили безвыигрышную серию и со скромным Узбекистаном. Заработав и реализовав пенальти, фаворит, похоже, успокоился - и получил в свои ворота уже в добавленное время. Благо, что успели снова добиться одиннадцатиметрового, вырвав тут победу 2:1.

Япония

Сборная с конца прошлого века начала играть на таких турнирах, и с тех пор не пропустила ни единого такого турнира. И на этот раз тоже пробилась туда, причем в числе самых первых. Ну, а в итоге так и осталась первой в своей группе - тогда заработали 23 очка в десяти отборочных матчей.

Ну, а в товарищеских поединках у подопечных Мориясу и вовсе стопроцентный результат: выигрывали все такие матчи без исключений. Так, в 2026-м году закончили с идентичным счетом 1:0 с Шотландией и Англией уже в марте, и с Исландией в самом конце мая. Примечательно, что после этого новых встреч не было, футболисты сосредоточились на тренировочном процессе, без спаррингов.

Статистика личных встреч

Всего было три очных поединка. В первых двух, в том числе на чемпионате мира-2010, выигрывали голландцы, а потом ограничились ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом европейцев. Но их соперник стабильно силен - поверим, что японцы не проиграют.

Прогноз Sport.ua: Япония не проиграет за 1.87 по линии БК betking.