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Нидерланды
14.06.2026 23:00 - : -
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Чемпионат мира
13 июня 2026, 21:35 | Обновлено 13 июня 2026, 21:37
82
0

Нидерланды – Япония. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка группы F чемпионата мира

13 июня 2026, 21:35 | Обновлено 13 июня 2026, 21:37
82
0
Нидерланды – Япония. Текстовая трансляция матча
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В воскресенье, 14 июня, состоится поединок группы F чемпионата мира, в котором встретятся сборные Нидерландов и Японии. Матч пройдет в Арлингтоне (США) на стадионе «AT&T Stadium», игра начнется в 23:00 по киевскому времени.

Сборная Нидерландов трижды в истории была близка к победе на мировом первенстве, но так и не смогла стать сильнейшей командой планеты, проигрывая в финалах. На ЧМ-2022 «оранжевые» дошли до 1/4 финала, на этой стадии в серии пенальти уступив Аргентине. Лучшим достижением на мундиалях Японии является выход в 1/8 финала. Причем «самураи» достигали этой стадии четыре раза, но так и не смогли пробиться в четвертьфинал. На прошлом чемпионате мира японцы стали победителями своей группы, обыграв Германию и Испанию. А далее в серии пенальти сборная Японии уступила Хорватии.

На официальном уровне команды провели только одно противостояние. В групповом раунде ЧМ-2010 «оранжевые» обыграли Японию со счетом 1:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Нидерланды – Япония, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Нидерланды
14 июня 2026 -
23:00
Япония
Обе забьют 1.78 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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