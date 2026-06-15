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Чемпионат мира
Нидерланды
14.06.2026 23:00 – FT 2 : 2
Япония
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Чемпионат мира
15 июня 2026, 00:56 | Обновлено 15 июня 2026, 01:54
872
10

Когда забыли про осторожность. Япония вырвала ничью у Нидерландов

Команды забили по два гола

15 июня 2026, 00:56 | Обновлено 15 июня 2026, 01:54
872
10 Comments
Когда забыли про осторожность. Япония вырвала ничью у Нидерландов
Getty Images/Global Images Ukraine
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В очередном поединке чемпионата мира встретились представители группы F – сборные Нидерландов и Японии.

После стартового свистка «оранжевые» взяли мяч под контроль и сразу организовали опасный момент возле ворот соперников. Мален развернул оппонента в центре штрафной и нанес сильный удар, но голкипер сборной Японии Сузуки сыграл надежно.

Номинальные хозяева поля продолжали искать пути к воротам «самураев», на что японцы отвечали редкими контрвыпадами. При этом игра шла в неспешном темпе, и обе команды действовали с заметной осмотрительностью. В такой ситуации важным элементом игры становились стандартные положения, и после одного из них угрозу воротам создал все тот же Мален, но и на этот раз Сузуки был на чеку.

Откровенно скучный первый тайм, все же, без голов мог не завершиться. Перед перерывом японцы пробивали из хороших позиций, но Накамуре и Уэде немного не хватило точности.

Вторая половина встречи кардинально отличалась от первой. И дело не только в наличии результативных ударов, но и в игре, которую продемонстрировали команды. «Оранжевые» активно начали второй тайм, что сразу принесло им желаемый результат. Гравенберх сделал ювелирный навес на голову Ван Дейку, который мастерски пробил в противоход голкиперу. Но японцы не стали медлить с ответом, вскоре сравняв результат. Накамура с линии штрафного пробил неожиданно и, главное, точно.

Голевую феерию второго тайма продолжил Саммервилл, который отправил мяч в дальний угол. Перед плановой паузой на гидротацию Кубо из-за пределов штрафной пробил чуть выше перекладины. После – Гакпо неожиданным ударом в ближний угол не переиграл Сузуки. Такая игра откровенно радовала после того, что мы увидели до перерыва.

Ближе к окончанию поединка «самураи» начали демонстрировать серьезные намерения вырвать ничью. И они смогли это сделать благодаря угловому, навес с которого замкнул Огава. По пути в ворота мяч задел Камада, что дезориентировало голкипера. На последних минутах встречи голландцы предприняли попытки забить еще один гол, но счет не изменился.

Финальный свисток зафиксировал результативную ничью. Во втором туре группового раунда Нидерланды сыграют со Швецией, а Япония встретится с Тунисом.

Чемпионат мира. Группа F. 1-й тур.

Нидерланды – Япония – 2:2

Голы: Ван Дейк (51), Саммервилл (64) – Накамура (57), Камада (89)

Предупреждения: Саммервилл (61), Депай (83)

Нидерланды: Вербругген, Дюмфрис, ван де Вен, Ван Дейк, ван Геке, Гравенберх (Аке, 81), де Йонг, Рейндерс (Тимбер, 70), Саммервилл (Копмайнерс, 70), Мален (Депай, 70), Гакпо (Бробби, 85).

Япония: З.Сузуки, Ватанабе, Танигучи, Х.Ито, Доан (Сугавара, 75), Камада, Сано, Накамура, Кубо (Огавара, 75), Маеда (Д.Ито, 66), Уэда (Сиогай, 84).

Арбитр: Исмаил Эльфат (США)

Стадион «AT&T Stadium» (Арлингтон, США)

НИДЕРЛАНДЫ – ЯПОНИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 10
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Куман прос.ав перемогу. Більше нічого й не скажеш.
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+4
Дуже крута гра. Мабуть найкраща із тих що вже закінчилися. Нідерланди по грі були кращими, але японці на характері здобули нічию. Було б прикро якби якась із цих команд програла. Думаю обидві вийдуть з групи.
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+2
самураї молодці! а голандці клоуни, після 2:1 вирішили що все вже, перемога в кишені. ще тренер голандців заміни тупі поробив і нате - 2:2
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+1
Вот это Японцы молодцы, сильно!
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0
От за такi iгри ми i любимо ЧС
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0
Як поступились бельгійцям 2-3 в 1/8 ЧС-2018, так з того часу Самураї вже 8 років, 10 матчів не програють європейцям в основний час
🇯🇵1-0🇷🇸
🇯🇵2-1🇩🇪
🇯🇵2-1🇪🇸
🇯🇵1-1🇭🇷 (осн. час)
🇯🇵4-1🇩🇪
🇯🇵4-2🇹🇷
🇯🇵1-0🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿
🇯🇵1-0🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
🇯🇵1-0🇮🇸
🇯🇵2-2🇳🇱
🤩🤩🤩
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0
Хороша гра
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0
В голландців на останні 15 хвилин вселились українці), сіли в захист, за що і отримали.
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0
Накамура нагадує Хвічу.
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0
Отак! Японці продовжують бути непереможними для європейців!😜🙂
Двічі поступались - двічі камбек.
Самурайський характер💪🇯🇵🇯🇵🇯🇵
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0
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