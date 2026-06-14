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Бразилия
14.06.2026 01:00 – FT 1 : 1
Марокко
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14 июня 2026, 03:06 | Обновлено 14 июня 2026, 03:32
1063
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Победа оказалась недостижимой. Бразилия сыграла вничью с Марокко

«Селесао» и «атласские львы» обменялись результативными ударами в первом тайме

14 июня 2026, 03:06 | Обновлено 14 июня 2026, 03:32
1063
13 Comments
Победа оказалась недостижимой. Бразилия сыграла вничью с Марокко
Getty Images
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В стартовом поединке группы С встретились сборные Бразилии и Марокко. Команда Анчелотти накануне встречи традиционно считалась фаворитом, а «атласские львы» в свою очередь были решительно настроены доказать обратное и переиграть более именитого соперника.

На старте игры Марокко неожиданно выглядело лучше, но особо опасных моментов обе команды на старте игры так и не создали. Лишь ближе к экватору тайма «атласские львы» провели шикарную атаку, которая конвертировалась в забитый мяч. Диас шикарным пасом вывел Сайбари один на один с Алиссоном, а тому оставалось лишь своевременно перебросить голкипера.

Бразилии для ответа понадобилось чуть больше 10 минут, но своим шансом «селесао» воспользовались сполна. Гимарайнш и Винисиус на двоих разобрали защиту марокканцев, и вингер «Реала» метко и сильно пробил в дальний угол без шансов для Буну. Обе команды могли забивать еще до перерыва, но Хакими не попал в дальний угол, а Буну совершил сейв после опасного удара боковыми ножницами от Пакета.

После перерыва Бразилия продолжила атаковать и первый опасный момент создал Игор Тиаго, который не смог переиграть голкипера. Второй тайм все же запомнился многочисленной борьбой с малым количеством выходов в атаку. Да, «селесао» имели свою возможность для взятия ворот, однако Буну справился с ударом Рафиньи. Марокко могло передать привет на последних минутах, но во всей красе показал себя Алиссон, парировавший удары Эль-Айнауи и Эчгуйябе.

В итоге команды впервые в истории очных противостояний не смогли определить сильнейшего. В следующем туре Бразилия сыграет против Гаити в ночь на 20 июня. Марокко в тот же день встретится с Шотландией.

Чемпионат Мира. Группа C. 1-й тур.

Бразилия – Марокко – 1:1

Голы: Винисиус Жуниор, 32 – Сайбари, 21

Предупреждения: Каземиро, 37, Ибаньес, 43

Бразилия: Алиссон – Дуглас Сантос, Магальяйнс, Маркиньос, Ибаньес (Данило, 46) – Гимарайнш (Данило Сантос, 80), Каземиро (Фабиньо, 46) – Винисиус Жуиіор, Пакета (Кунья, 62), Рафинья – Игор Тиаго (Луис Энрике, 62)

Марокко: Буну – Мазрауи (Салах-Эддин, 80), Риад, Диоп, Хакими – Эль-Альнауї, Буадди – Эль-Ханнус (Эчгуйябе, 80), Унаи (Эль-Мурабет, 65), Диас (Тальби, 65) – Сайбари (Рахими, 89)

Арбитр: Славко Винчич (Словения)

Стадион: «Метлайф» (Ист-Ратерфорд)

Удары (в створ): 13 (5) – 14 (3)

Угловые: 6 – 2

Оффсайды: 0 – 1

БРАЗИЛИЯ – МАРОККО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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Комментарии 13
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Цей довговолосий Буадді, який грав в центрі поля в Марокко, повинен грати в топ клубі. 
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0
Это сенсанция друзья...
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-1
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Вы в час ночи смотрите эту ерунду лучше спать 😴 
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-1
другий тайм повний тухляк і скука
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-1
Не выпустили своего лучшего игрока - Неймара, вот и получили. 
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-2
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Бойова нічия, неймовірна напруга до кінця.
⚽🔥⚽Голи-красені.
І Сайбарі (на жаль для фанів Селесао) красиво воротаря перекинув, і нестримний Вінісіус зарядив гармату, яку можна переглядати десятки разів🤩
Як для старту непогано. Бразилія ще розіграється!✊🇧🇷🇧🇷🇧🇷🙂
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-4
Жаль, Украина была за Марокко. Нужно было побеждать в этом матче.
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-4
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