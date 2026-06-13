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Бразилия
14.06.2026 01:00 - : -
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Чемпионат мира
13 июня 2026, 18:45 | Обновлено 13 июня 2026, 18:47
103
0

Бразилия – Марокко. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура чемпионата мира

13 июня 2026, 18:45 | Обновлено 13 июня 2026, 18:47
103
0
Бразилия – Марокко. Текстовая трансляция матча
Getty Images
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В воскресенье, 14 июня, состоится поединок 1-го тура чемпионата мира-2026, в котором сразятся сборные Бразилии и Марокко. Матч пройдет в Ист-Ратерфорде, на поле стадиона «Метлайф», начало игры запланировано в 01:00.

На прошлом мундиале сборная Марокко сенсационно для всех смогла дойти до полуфинала и даже была в шаге от исторической бронзы, но проиграла Хорватии в матче за третье место. Бразилия, являющаяся рекордсменом по количеству побед (их насчитывается пять), в последнее время не очень радует успехами на мировых первенствах, покидая мундиаль на стадии 1/4 финала (кроме домашнего ЧМ в 2014 году). Теперь обе сборные сойдутся в стартовом поединке группы С, который точно обещает быть непредсказуемым.

Отметим, что Бразилия и Марокко уже играли между собой на чемпионате мира в 1998 году, где «селесао» без шансов переиграли своего соперника. Поэтому «атласские львы» будут очень мотивированы вернуть долг за то поражение и превзойти свое достижение на предыдущем ЧМ.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Бразилия – Марокко, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Бразилия
14 июня 2026 -
01:00
Марокко
Обе забьют (да) 2.16 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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