В воскресенье, 14 июня, состоится поединок 1-го тура чемпионата мира-2026, в котором сразятся сборные Бразилии и Марокко. Матч пройдет в Ист-Ратерфорде, на поле стадиона «Метлайф», начало игры запланировано в 01:00.

На прошлом мундиале сборная Марокко сенсационно для всех смогла дойти до полуфинала и даже была в шаге от исторической бронзы, но проиграла Хорватии в матче за третье место. Бразилия, являющаяся рекордсменом по количеству побед (их насчитывается пять), в последнее время не очень радует успехами на мировых первенствах, покидая мундиаль на стадии 1/4 финала (кроме домашнего ЧМ в 2014 году). Теперь обе сборные сойдутся в стартовом поединке группы С, который точно обещает быть непредсказуемым.

Отметим, что Бразилия и Марокко уже играли между собой на чемпионате мира в 1998 году, где «селесао» без шансов переиграли своего соперника. Поэтому «атласские львы» будут очень мотивированы вернуть долг за то поражение и превзойти свое достижение на предыдущем ЧМ.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Бразилия – Марокко, за которой можно следить в украинской версии сайта.