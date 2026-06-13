14 июня на Мидоулендс Стэдиум пройдет матч 1-го тура чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Бразилии и Марокко.

Поединок начнется в 01:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Бразилия

Команда если и рассматривается как футбольный гранд, то уже больше в исторической ретроспективе. Особенно после того, как провалились в Катаре на предыдущем чемпионате мира. На следующий вышли без особенной нервотрепки, но и без блеска, закончив с 28 очками после восемнадцати матчей. И это при том, что с лета прошлого года ее возглавил сам Анчелотти!

Определенный повод для оптимизма принесли последние товарищеские поединки. Наконец-то начали футболисты, даже на фоне обилия травмированных, выигрывать постоянно. Еще весной, после очередного поражения, с Францией, получилось дожать Хорватию, превратив ничью в 3:1 на последних минутах. А потом, уже летом, вышло разгромить с теннисным счетом 6-2 скромную Панаму и, забив по голу в начале каждого из таймов, справились и с Египтом, явно репетируя к первому туру.

Марокко

Сборная смогла, в отличие от своего статусного оппонента, выстрелить на предыдущем мундиале. Она первой из всех представителей Африки добралась до полуфинала. И не почивала на лаврах и потом. Помимо победы в своей группе квалификации, только за последний календарный год Хакими и компания успели победить на Чемпионате Африканских Наций, Арабском кубке и КАН - правда, на последнем успех был максимально скандальным, а выигрыш в финале над Сенегалом - техническим.

Неплохо, но не идеально, провела команда и контрольные поединки. С Эквадором и, в крайнем матче, Норвегией, были ничьи, по 1:1. Между этими встречами представитель Северной Африки последовательно обыгрывал Парагвай, Бурунди и Мадагаскар.

Статистика личных встреч

В 1998-м году, тоже на чемпионате мира, будущий вице-чемпион побеждал. Но ровно через четверть века марокканцы взяли реванш, пусть и в товарищеском формате.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом латиноамериканцев. Но по ним есть вопросы - ставим на обе забьют (коэффициент - 2,01).

Прогноз Sport.ua: Обе забьют за 2.01 по линиии БК betking.