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Чемпионат мира
Бразилия
14.06.2026 01:00 - : -
Марокко
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Чемпионат мира
13 июня 2026, 17:20 | Обновлено 13 июня 2026, 17:27
937
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Бразилия – Марокко. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026

Поединок начнется в ночь на 14 июня в 01:00 по Киеву

13 июня 2026, 17:20 | Обновлено 13 июня 2026, 17:27
937
2 Comments
Бразилия – Марокко. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Карло Анчелотти и Мохамед Уаби
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14 июня на Мидоулендс Стэдиум пройдет матч 1-го тура чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Бразилии и Марокко.

Поединок начнется в 01:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Бразилия

Команда если и рассматривается как футбольный гранд, то уже больше в исторической ретроспективе. Особенно после того, как провалились в Катаре на предыдущем чемпионате мира. На следующий вышли без особенной нервотрепки, но и без блеска, закончив с 28 очками после восемнадцати матчей. И это при том, что с лета прошлого года ее возглавил сам Анчелотти!

Определенный повод для оптимизма принесли последние товарищеские поединки. Наконец-то начали футболисты, даже на фоне обилия травмированных, выигрывать постоянно. Еще весной, после очередного поражения, с Францией, получилось дожать Хорватию, превратив ничью в 3:1 на последних минутах. А потом, уже летом, вышло разгромить с теннисным счетом 6-2 скромную Панаму и, забив по голу в начале каждого из таймов, справились и с Египтом, явно репетируя к первому туру.

Марокко

Сборная смогла, в отличие от своего статусного оппонента, выстрелить на предыдущем мундиале. Она первой из всех представителей Африки добралась до полуфинала. И не почивала на лаврах и потом. Помимо победы в своей группе квалификации, только за последний календарный год Хакими и компания успели победить на Чемпионате Африканских Наций, Арабском кубке и КАН - правда, на последнем успех был максимально скандальным, а выигрыш в финале над Сенегалом - техническим.

Неплохо, но не идеально, провела команда и контрольные поединки. С Эквадором и, в крайнем матче, Норвегией, были ничьи, по 1:1. Между этими встречами представитель Северной Африки последовательно обыгрывал Парагвай, Бурунди и Мадагаскар.

Статистика личных встреч

В 1998-м году, тоже на чемпионате мира, будущий вице-чемпион побеждал. Но ровно через четверть века марокканцы взяли реванш, пусть и в товарищеском формате.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом латиноамериканцев. Но по ним есть вопросы - ставим на обе забьют (коэффициент - 2,01).

Прогноз Sport.ua: Обе забьют за 2.01 по линиии БК betking.

Прогноз Sport.ua
Бразилия
14 июня 2026 -
01:00
Марокко
Обе забьют 2.01 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Бразилія тільки Бразилія , не суть важливо хто там грає, зірок реальних талантів вкрай мало , Бразилія вже не та , але це все рівно Бразилія , а не якесь там Марокко , нехай покажуть місце вискочкам , єдиний мінус Бразилії оте чувирло яке ви усі знаєте по скандалам найбільший провокатор який на жаль грає за Реал (((
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Вночі всім серцем за Бразилію🇧🇷🇧🇷🇧🇷
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