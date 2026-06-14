Бразилия – Марокко – 1:1. Провал защиты и Винисиус-волшебник. Видео голов

14 июня в 01:00 стартовал матч первого тура группы С чемпионата мира 2026 между сборными Бразилии и Марокко.

Команды встретились на арене «Метлайф Стэдиум» в американском Ист-Ратерфорде и расписали боевую ничью – 1:1.

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Марокканцы ярко начали матч, шокировав соперника своим давлением. Африканская сборная вскрыла оборону соперника на 21-й минуте: гол на счету Исмаэля Саибари.

Подопечные Карло Анчелотти выглядели растерянно. Спасителем для бразильцев стал Винисиус Жуниор, который технично разобрался с защитой и эффектно сравнял счет.

После такого первого тайма болельщиков ожидала более «сухая» вторая половина встречи, в которой команды действовали осторожнее.