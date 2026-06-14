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Чемпионат мира
Бразилия
14.06.2026 01:00 – FT 1 : 1
Марокко
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Чемпионат мира
14 июня 2026, 03:46 | Обновлено 14 июня 2026, 04:11
519
0

Бразилия – Марокко – 1:1. Провал защиты и Винисиус-волшебник. Видео голов

Смотрите видеообзор матча первого тура группы С чемпионата мира 2026

14 июня 2026, 03:46 | Обновлено 14 июня 2026, 04:11
519
0
Бразилия – Марокко – 1:1. Провал защиты и Винисиус-волшебник. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine
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14 июня в 01:00 стартовал матч первого тура группы С чемпионата мира 2026 между сборными Бразилии и Марокко.

Команды встретились на арене «Метлайф Стэдиум» в американском Ист-Ратерфорде и расписали боевую ничью – 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Марокканцы ярко начали матч, шокировав соперника своим давлением. Африканская сборная вскрыла оборону соперника на 21-й минуте: гол на счету Исмаэля Саибари.

Подопечные Карло Анчелотти выглядели растерянно. Спасителем для бразильцев стал Винисиус Жуниор, который технично разобрался с защитой и эффектно сравнял счет.

После такого первого тайма болельщиков ожидала более «сухая» вторая половина встречи, в которой команды действовали осторожнее.

ЧМ-2026. Группа С

Первый тур. 14 июня

Бразилия – Марокко – 1:1

Голы: Винисиус Жуниор, 32 – Сайбари, 21

Видео голов и обзор матча:

События матча

32’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Бразилия), асcист Бруно Гимарайнс.
21’
ГОЛ ! Мяч забил Исмаэль Сайбари (Марокко), асcист Браим Диас.
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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