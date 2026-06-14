Гаити – Шотландия – 0:1. Рикошет и 44 фола. Видео гола и обзор матча

14 июня в 04:00 начался поединок Гаити и Шотландии в первом туре группы С на чемпионате мира-2026.

Местом встречи стала арена «Бостон Стэдиум» в американском Фоксборо.

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Победу в матче одержала сборная Шотландии, которая обыграла соперника благодаря одному голу (1:0).

Джон Макгинн принес команде три очка благодаря удачной игре на добивании и рикошету, который помог мячу оказаться в сетке ворот.

Их соперники по группе – Бразилия и Марокко – провели личную дуэль вничью (1:1).

ЧМ-2026. Группа С

Первый тур. 14 июня

Гаити – Шотландия – 0:1

Гол: Макгинн, 28

Видео гола и обзор матча: