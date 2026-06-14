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Чемпионат мира
Гаити
14.06.2026 04:00 – FT 0 : 1
Шотландия
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Чемпионат мира
14 июня 2026, 06:21 | Обновлено 14 июня 2026, 06:36
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Гаити – Шотландия – 0:1. Рикошет и 44 фола. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча первого тура группы С чемпионата мира 2026

14 июня 2026, 06:21 | Обновлено 14 июня 2026, 06:36
714
0
Гаити – Шотландия – 0:1. Рикошет и 44 фола. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine
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14 июня в 04:00 начался поединок Гаити и Шотландии в первом туре группы С на чемпионате мира-2026.

Местом встречи стала арена «Бостон Стэдиум» в американском Фоксборо.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победу в матче одержала сборная Шотландии, которая обыграла соперника благодаря одному голу (1:0).

Джон Макгинн принес команде три очка благодаря удачной игре на добивании и рикошету, который помог мячу оказаться в сетке ворот.

Их соперники по группе – Бразилия и Марокко – провели личную дуэль вничью (1:1).

ЧМ-2026. Группа С

Первый тур. 14 июня

Гаити – Шотландия – 0:1

Гол: Макгинн, 28

Видео гола и обзор матча:

События матча

29’
ГОЛ ! Мяч забил Джон МакГинн (Шотландия).
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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