14 июня на Жиллет Стэдиум пройдет матч 1-го тура чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Гаити и Шотландии.

Поединок начнется в 04:00 по киевскому времени.

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Гаити

Команда разве что в далекие 70-е что-то показывала - тогда она и сыграла на мундиале. Потом были, как правило, посредственные результаты даже на региональном уровне. Тем неожиданнее был успех в квалификации. Любопытно, что сначала уступили первое место в группе Кюрасао, но, главное, проследовали в решающий раунд отбора. А уже там в компании с Гондурасом, Коста-Рики и Никарагуа набрали одиннадцать очков в шести поединках - этого хватило, чтобы, став первым в квартете, добыли заветную, долгожданную путевку на турнир.

В товарищеских поединках 2026-го года островитяне не впечатляли. Да, была победа, причем крупная - 4:0 с Новой Зеландией. Но при этом с Тунисом и, напоследок, уже в июне, с Перу были победы. А с Исландией, обменявшись голами, закончили ничьей 1:1.

Шотландия

Сборная после длительного забвения сумела выйти на два Евро кряду. Но, во-первых, уже на тех турнирах мало что показывали, ограничившись ничьей при паре поражений, не выходя в плей-офф. Во-вторых, на мундиаль в Катар не попали, проиграв первый же стыковой матч Украине. Что же, в прошлом году такого испытания получилось избежать. Воспользовавшись тем, что датчане притормозили, и вырвав победу над ними в последнем туре, вырвались на первое место!

В марте, правда, был холодный душ: подопечные Стива Кларка проиграли и Японии, и Кот-д'Ивуару. Но потом исправились, крупно победив Кюрасао и Боливию, еще и каждому из них забивая по четыре мяча. Очевидно, что с первыми тренировались как раз к первому сопернику на долгожданном чемпионате.

Статистика личных встреч

Столь неординарная пара сыграет впервые.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в номинальных хозяев, хотя те и старательно усиливали состав к турниру. У них более опытный соперник, и поверим, что шотландцы смогут добиться победы на мундиале (коэффициент - 1,60).

Прогноз Sport.ua: Победа Шотландии за 1.60 по линии БК betking.