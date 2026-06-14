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Чемпионат мира
14 июня 2026, 06:05 | Обновлено 14 июня 2026, 06:27
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Борьба вместо футбола. Шотландия минимально обыграла Гаити

Все решил гол в первом тайме

14 июня 2026, 06:05 | Обновлено 14 июня 2026, 06:27
1234
6 Comments
Борьба вместо футбола. Шотландия минимально обыграла Гаити
Scotland National Team
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Сборные Шотландии и Гаити сыграли в матче 1-го тура группы C чемпионата мира. Для обеих команд сам факт участия на мундиале уже стал большим событием, ведь такие турниры для них - редкий праздник. Особенно это касается Гаити, которая вернулась на чемпионат мира спустя 52 года и оставалась одной из главных загадок турнира.

Перед матчем было сложно понять, чего ждать от гаитянцев. В составе есть интересные исполнители, многие выступают в европейских чемпионатах, но на таком уровне эта команда давно не проверялась. И хотя матч в итоге получился далеко не самым зрелищным, Гаити точно не выглядела случайным гостем на чемпионате мира.

Старт встречи остался за Шотландией. Команда взяла мяч под контроль и пыталась играть первым номером, однако долгое время это владение не превращалось в реальную остроту у ворот Пласида. Гаити довольно быстро перестала просто отбиваться и начала отвечать смелыми выпадами. Команда не заигрывалась с мячом у своих ворот, старалась вертикальными передачами проходить середину поля, а впереди Исидор и Пьерро цеплялись за мячи и пытались навязывать борьбу защитникам Шотландии.

Первый действительно опасный момент возник на 17-й минуте. Мактоминей получил мяч у линии штрафной и пробил в касание, но мяч попал в штангу. Этот эпизод стал предупреждением для Гаити, хотя в целом Шотландия не производила впечатления команды, которая вот-вот разорвет оборону соперника.

Свой гол шотландцы все же нашли на 28-й минуте. Макгинн сыграл на добивании и из пределов штрафной площади пробил по воротам. Мяч по пути задел игроков, рикошеты дезориентировали голкипера Гаити, и в итоге Шотландия открыла счет. Гол получился не самым чистым и красивым, зато очень важным - именно он полностью определил дальнейший характер матча.

Гаити могла ответить еще до перерыва. Провиденс оказался на хорошей позиции и пробивал с близкого расстояния, но голкипер Шотландии сумел спасти свою команду. На этом футбол в первом тайме практически закончился, а на первый план вышла борьба.

Отдельно стоит отметить огромное количество нарушений. За первый тайм команды на двоих набрали более двух десятков фолов. Темп встречи постоянно рвался: мелкие толчки, срывы атак, остановки, свистки. Алжирский арбитр практически не позволял командам бороться и фиксировал даже не самые очевидные контакты. Из-за этого игра быстро потеряла ритм и превратилась в вязкое противостояние без нормального движения.

После перерыва сценарий стал еще удобнее для Шотландии. Забив гол, команда получила именно тот матч, который хотела: можно было плотно сесть назад, закрыть зоны и заставить Гаити искать пространство там, где его почти не было. Шотландцы уже не стремились раскрываться и не спешили за вторым голом, прекрасно понимая, что соперник способен убежать в быструю атаку.

Гаити при этом не бросила играть. Команда оставалась неуступчивой, смело шла вперед и пыталась найти свой шанс. Но одной смелости было мало. Шотландия очень дисциплинированно оборонялась, не давала много пространства и постоянно сбивала темп. Второй тайм долгое время не дарил даже намека на опасность: фолы, паузы, замены, снова фолы - смотреть такой футбол было тяжело.

Единственный по-настоящему опасный момент после перерыва возник уже в концовке. Пьерро выиграл борьбу на втором этаже и пробил из пределов штрафной площади, но мяч прошел мимо ворот. Это был шанс Гаити зацепиться за ничью, но реализовать его команда не сумела.

В последние минуты шотландцы окончательно перевели матч в режим борьбы. Игра стала жестче, местами даже грубее, посыпались желтые карточки, а и без того расшатанный темп окончательно развалился. Шотландия делала все, чтобы не дать сопернику поймать кураж, и спокойно довела встречу до минимальной победы.

Итог - 1:0 в пользу Шотландии. Если кто-то ради этого матча проснулся в 4 утра, его можно только пожалеть: яркого футбола и больших эмоций эта игра не подарила. Шотландия забила один гол, после чего прагматично и довольно скучно отыграла по счету.

А вот Гаити, несмотря на поражение, заслуживает уважения. Команда не испугалась соперника, не закрылась намертво и пыталась играть смело. Да, качества и остроты впереди не хватило, но для сборной, которая вернулась на чемпионат мира спустя 52 года, это был вполне достойный матч. Праздник получился не самым зрелищным, но Гаити точно показала: просто статистом на этом турнире она быть не собирается.

Чемпионат мира. Группа C. 1-й тур.

Гаити – Шотландия – 0:1

Гол: Макгинн, 28

Предупреждение: Бельгард, 39 - Хики, 46, Кертис, 90+1, Маклин, 90+5.

Гаити: Пласид, Аркю, Аде, Делькруа, Эксперьенс, Дидсон (Касимир, 62), Жан-Жак, Бельгард, Провиденс (Фортюне, 85), Пьерро, Исидор (Жозеф, 76).

Запасные: Дюверж, Дюверн, Этьенн, Жозеф, Касимир, Лакруа, Метусала, Назон, Пьер, Пьер, Поген, Сент, Симон, Термонси, Фортюне.

Шотландия: Ганн, Хики (Паттерсон, 76), Хендри, Хенли, Робертсон, Геннон-Доак (Кристи, 76), Мактоминей, Фергюсон, Макгинн (Кертис, 82), Шенкленд (Маклин, 82), Адамс (Дайкс, 76).

Запасные: Гаэм, Гордон, Дайкс, Келли, Кертис, Кристи, Маккенна, Маклин, Паттерсон, Ралстон, Стюарт, Суттар, Тирни, Флетчер, Херст.

Стадион: «Жиллетт Стэдиум» (Фоксборо, США)

Арбитр: Мустафа Горбаль (Алжир)

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Саша Леоненко
Саша Леоненко Sport.ua
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Комментарии 6
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Забити гол-шаровик і потім решту матчу відбиватись від записного аутсайдера. Ну таке. Бразилія й Марокко рознесуть ту Шотландію з такою грою. А гаїтянці - молодці, показали, що вміють грати
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0
ще один максимально скучний матч. навіть 2 голи не дали. думав, шотландці без проблем виграють типу 0:2, а на ділі могли догратися чисто як швейцарці)
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0
Не склалося в Гамерики. Марокко — потужні, тож доведеться тепер Гаїті прибивати Копа-кабанів.
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-1
Скотти лідери у группі ле грають бразіли і марокко
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-1
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