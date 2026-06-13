В воскресенье, 14 июня, в 04:00 по киевскому времени сборная Шотландии сыграет против Гаити в матче первого тура чемпионата мира-2026.

Шотландцы неожиданно выиграли свою отборочную группу, оставив позади Данию и Грецию, и получили прямую путевку на мундиаль. Гаити также стало одной из сенсаций квалификации: карибская команда опередила Коста-Рику, которую считали фаворитом квартета.

Букмекеры видят явным фаворитом Шотландию, однако Гаити вполне способно удивить. В составе команды хватает футболистов, выступающих в европейских чемпионатах. Да, эти имена не всегда на слуху, но именно такие сборные на чемпионатах мира часто становятся неприятным сюрпризом для фаворитов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Гаити – Шотландия, за которой можно следить на украинской версии сайта.