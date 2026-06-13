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Чемпионат мира
13 июня 2026, 14:35 |
36
0

Гаити – Шотландия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка группового этапа футбольного ЧМ-2026

13 июня 2026, 14:35 |
36
0
Гаити – Шотландия. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua
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В воскресенье, 14 июня, в 04:00 по киевскому времени сборная Шотландии сыграет против Гаити в матче первого тура чемпионата мира-2026.

Шотландцы неожиданно выиграли свою отборочную группу, оставив позади Данию и Грецию, и получили прямую путевку на мундиаль. Гаити также стало одной из сенсаций квалификации: карибская команда опередила Коста-Рику, которую считали фаворитом квартета.

Букмекеры видят явным фаворитом Шотландию, однако Гаити вполне способно удивить. В составе команды хватает футболистов, выступающих в европейских чемпионатах. Да, эти имена не всегда на слуху, но именно такие сборные на чемпионатах мира часто становятся неприятным сюрпризом для фаворитов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Гаити – Шотландия, за которой можно следить на украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Гаити
14 июня 2026 -
04:00
Шотландия
Тотал матча больше (2.5) 1.72 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Саша Леоненко
Саша Леоненко Sport.ua
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