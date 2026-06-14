Стив КЛАРК: «Ждал 62 года, чтобы оказаться здесь. Это то, чего я хотел»

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк подвел итоги непростого матча против Гаити на старте чемпионата мира 2026. Подопечные Кларка обыграли соперника со счетом 1:0 благодаря голу Джона Макгинна.

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«Следующие два матча против команд из первой десятки мирового рейтинга будут тяжелыми, но, очевидно, мы подходим к ним с немного меньшим давлением, чем то, которое все оказывали на нас перед этой игрой.

Как и все остальные, мы сами оказывали на себя давление перед первым матчем. Если мы будем так же хорошо обороняться, как сегодня, проявим такую же стойкость и, надеюсь, немного лучше сыграем с мячом и создадим чуть больше моментов, все будет в порядке.

Это лишь показывает, насколько сложно такой стране, как Шотландия, попасть на чемпионат мира и выигрывать там матчи. Такое случается нечасто. Когда тебе говорят, что это матч, который обязательно нужно выиграть, и ты побеждаешь, игроки заслуживают огромного уважения за это. Они заслуживают быть той командой, которая наконец принесла стране ещё одну победу на чемпионате мира.

Иногда я сам слишком сильно давлю на себя. Но когда руководишь такой группой игроков, думаю, нужно ценить то, что имеешь, и я действительно ценю состав этой команды.

Я никогда раньше не был на чемпионатах мира. Я ждал 62 года, чтобы оказаться здесь, а в футболе нахожусь уже 44 года. Для меня все это – именно то, к чему я стремился: поехать на чемпионат мира со своей страной», – сказал Кларк.

Видеообзор матча: