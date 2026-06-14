Стив КЛАРК: «Ждал 62 года, чтобы оказаться здесь. Это то, чего я хотел»
Эмоции тренер сборной Шотландии после победы над Гаити
Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк подвел итоги непростого матча против Гаити на старте чемпионата мира 2026. Подопечные Кларка обыграли соперника со счетом 1:0 благодаря голу Джона Макгинна.
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«Следующие два матча против команд из первой десятки мирового рейтинга будут тяжелыми, но, очевидно, мы подходим к ним с немного меньшим давлением, чем то, которое все оказывали на нас перед этой игрой.
Как и все остальные, мы сами оказывали на себя давление перед первым матчем. Если мы будем так же хорошо обороняться, как сегодня, проявим такую же стойкость и, надеюсь, немного лучше сыграем с мячом и создадим чуть больше моментов, все будет в порядке.
Это лишь показывает, насколько сложно такой стране, как Шотландия, попасть на чемпионат мира и выигрывать там матчи. Такое случается нечасто. Когда тебе говорят, что это матч, который обязательно нужно выиграть, и ты побеждаешь, игроки заслуживают огромного уважения за это. Они заслуживают быть той командой, которая наконец принесла стране ещё одну победу на чемпионате мира.
Иногда я сам слишком сильно давлю на себя. Но когда руководишь такой группой игроков, думаю, нужно ценить то, что имеешь, и я действительно ценю состав этой команды.
Я никогда раньше не был на чемпионатах мира. Я ждал 62 года, чтобы оказаться здесь, а в футболе нахожусь уже 44 года. Для меня все это – именно то, к чему я стремился: поехать на чемпионат мира со своей страной», – сказал Кларк.
Видеообзор матча:
События матча
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