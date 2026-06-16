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Чемпионат мира
Аргентина
17.06.2026 04:00 - : -
Алжир
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Чемпионат мира
16 июня 2026, 00:50 | Обновлено 16 июня 2026, 00:51
27
0

Аргентина – Алжир. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка группы J чемпионата мира

16 июня 2026, 00:50 | Обновлено 16 июня 2026, 00:51
27
0
Аргентина – Алжир. Текстовая трансляция матча
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В среду, 17 июня, состоится поединок группы J чемпионата мира, в котором встретятся сборные Аргентины и Алжира. Матч пройдет в Канзас-Сити (США) на стадионе «Arrowhead Stadium», игра начнется в 04:00 по киевскому времени.

Аргентинцы на нынешнем мундиале будут играть в статусе действующих чемпионов мира. «Альбиселесте» подходят к своей первой игре на ЧМ-2026 как одни из главных фаворитов турнира. Перед стартом мирового первенства сборная Аргентины провела товарищеские матчи с Гондурасом (2:0) и Исландией (3:0).

Алжир возвращается на мундиаль после двух пропущенных ЧМ, и это мировое первенство станет для «лисов пустыни» пятым в истории. Одним из символов этой африканской команды является Рияд Марез, чей опыт и индивидуальное мастерство могут создать проблемы любому сопернику. Во время подготовки к турниру сборная Алжира обыграла Нидерланды (1:0) и Боливию (4:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Аргентина – Алжир, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Аргентина
17 июня 2026 -
04:00
Алжир
Фора Алжира +1.5 1.68 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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