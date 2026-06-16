В среду, 17 июня, состоится поединок группы J чемпионата мира, в котором встретятся сборные Аргентины и Алжира. Матч пройдет в Канзас-Сити (США) на стадионе «Arrowhead Stadium», игра начнется в 04:00 по киевскому времени.

Аргентинцы на нынешнем мундиале будут играть в статусе действующих чемпионов мира. «Альбиселесте» подходят к своей первой игре на ЧМ-2026 как одни из главных фаворитов турнира. Перед стартом мирового первенства сборная Аргентины провела товарищеские матчи с Гондурасом (2:0) и Исландией (3:0).

Алжир возвращается на мундиаль после двух пропущенных ЧМ, и это мировое первенство станет для «лисов пустыни» пятым в истории. Одним из символов этой африканской команды является Рияд Марез, чей опыт и индивидуальное мастерство могут создать проблемы любому сопернику. Во время подготовки к турниру сборная Алжира обыграла Нидерланды (1:0) и Боливию (4:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Аргентина – Алжир, за которой можно следить в украинской версии сайта.