17 июня на Эрроухед Стэдиум пройдет матч 1-го тура чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Аргентины и Алжира.

Поединок начнется в 04:00 по киевскому времени.

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Аргентина

Команда, несмотря на привычный статус исторического гранда, поколениями не могла стать чемпионом. И даже с Месси заканчивала максимум поражениями в финалах. Но при Скалони получилось выйти на новый уровень. Дважды кряду выиграв Копа Америка, футболисты в Катаре наконец-то взяли мировой титул, за счет серии пенальти дожав в финале Францию.

И явно сейчас хочется защитить этот трофей. К поездке в Северную Америку сборная подошла в отличной форме. После первого места в своей группе квалификации гранд продолжил серию побед уже в товарищеском формате. Так, в крайнем поединке даже без Эмилиано Мартинеса в воротах и с вышедшим на 70-й минуте Месси разгромили 3-0 Исландию, причем Лионель успел отличиться голом, пусть и с пенальти.

Алжир

Сборная подтвердила свой достаточно высокий статус в рамках квалификации. Попав в достаточно простую группу, она выиграла ее, набрав 25 очков в десяти поединках - на восемь больше, чем ближайшие преследователи, Мозамбик и Уганда. Да и потом, что на Арабском кубке, что на КАН, удавалось выходить из группы, уступая в четвертьфиналах.

Свой немалый класс подтвердили и в товарищеских поединках. Только с Уругваем не забили, закончив нулевой ничьей. Остальных соперников в этом формате представитель Северной Африки сумел обыграть - и Гватемалу в марте, и, сенсационно, Нидерланды в начале лета. А Боливию напоследок и вовсе устроили разгром 0:3.

Статистика личных встреч

Единственный поединок, товарищеский, еще в 2007-м году, смог выиграть латиноамериканский гранд, но в зрелищном противостоянии - все закончилось 3:4.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что обладатель титула сможет начать новый турнир с уверенной победы. Ставим на то, что Месси и компания сумеют выиграть этот поединок даже у этого сильного соперника при форе -1,0 забитый гол.

Прогноз Sport.ua: Фора Аргентини (-1) за 1.63 по линии БК betking.