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Чемпионат мира
Аргентина
17.06.2026 04:00 – FT 3 : 0
Алжир
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Чемпионат мира
17 июня 2026, 06:25 | Обновлено 17 июня 2026, 06:32
4839
0

Аргентина – Алжир – 3:0. Исторический хет-трик Месси. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1-го тура группы J чемпионата мира 2026

17 июня 2026, 06:25 | Обновлено 17 июня 2026, 06:32
4839
0
Аргентина – Алжир – 3:0. Исторический хет-трик Месси. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine
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17 июня прошел матч 1-го тура группы J чемпионата мира 2026 между сборными Аргентины и Алжина.

Команды сыграли на стадионе Эрроухед Стэдиум в Канзас-Сити. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу действующих победителей мундиаля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хет-трик в составе аргентинцев оформил Лионель Месси, который забил голы на 17-й, 60-й и 76-й минутах. Это первый хет-трик Лео на ЧМ.

Теперь у Месси 16 голов за карьеру на чемпионатах мира – он сравнялся с Мирославом Клозе по этому показателю и делит с ним первую строчку в списке лучших бомбардиров мирового первенства.

В ожном квартете Аргентина и Алжир выступают вместе с Австрией и Иорданией.

ЧМ-2026. Группа J

Первый тур. 17 июня

Аргентина – Алжир – 3:0

Голы: Месси, 17, 60, 76

Видеообзор матча

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Аргентина), асcист Николас Гонсалес.
60’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Аргентина).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Аргентина), асcист Родриго де Пауль.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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