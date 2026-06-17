Аргентина – Алжир – 3:0. Исторический хет-трик Месси. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1-го тура группы J чемпионата мира 2026
17 июня прошел матч 1-го тура группы J чемпионата мира 2026 между сборными Аргентины и Алжина.
Команды сыграли на стадионе Эрроухед Стэдиум в Канзас-Сити. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу действующих победителей мундиаля.
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Хет-трик в составе аргентинцев оформил Лионель Месси, который забил голы на 17-й, 60-й и 76-й минутах. Это первый хет-трик Лео на ЧМ.
Теперь у Месси 16 голов за карьеру на чемпионатах мира – он сравнялся с Мирославом Клозе по этому показателю и делит с ним первую строчку в списке лучших бомбардиров мирового первенства.
В ожном квартете Аргентина и Алжир выступают вместе с Австрией и Иорданией.
ЧМ-2026. Группа J
Первый тур. 17 июня
Аргентина – Алжир – 3:0
Голы: Месси, 17, 60, 76
Видеообзор матча
События матча
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